Entusiasmo en la Iglesia porque Francisco logró instalar que es algo más que un cura peronista

Un grupo de obispos alineados con el Papa se encargó en los últimos días de analizar el impacto en las redes sociales y en los comentarios de los seguidores de los medios que lo entrevistaron, revelaron a MDZ fuentes confiables del Episcopado. Aseguran que el resultado fue muy positivo, salvo en el universo minoritario y fanatizado que no le perdona a Francisco su neutralidad política frente la grieta y su mala relación con Mauricio Macri durante la gestión de Cambiemos.

Ese sector que sigue enemistado con Jorge Bergoglio afirma que su postura no fue de neutralidad, sino más bien de simpatía al kirchnerismo; también le facturan su cara de "pocos amigos" cuando recibió a Macri en el Vaticano y los rosarios a Milagro Sala. “La mala relación de ese colectivo social con el Papa es irreversible. Si bien son un grupo con capacidad de influencia, representan a una minoría en relación a la popularidad de Francisco”, comenta un vocero eclesiástico.

La alegría de los obispos se basa en la cantidad de vistas y likes que tuvieron las entrevistas de Daniel Hadad y Jorge Fontevechia. Sorprende que miembros de la Iglesia se hayan entusiasmado casi como los políticos con lo que dicen las redes sociales y las encuestas.

“Un 80% de los que vieron la entrevista de Hadad elogiaron al Papa”, explica el vocero. La conclusión a las que llegaron con su “estudio de mercado” es que fue “una idea brillante mostrar al verdadero Francisco, mucha gente se sintió sorprendida por su manejo mediático y su formación intelectual”

Bergoglio había instalado durante sus tiempos de Arzobispo de Buenos Aires que su vida era similar a la de un cura de barrio, viajaba en colectivo y exhibía una austeridad sincera. Además, su origen peronista y las fuertes relaciones con los curas villeros y los dirigentes de las organizaciones piqueteras fueron armando en el imaginario social un perfil un estereotipo muy difícil de revertir. Por eso fue el entusiasmo de muchos obispos y sacerdotes al comprobar que su jefe máximo utilizaba los medios de comunicación para mostrar otra imagen.

“Quedó claro que nadie habla por él y que está preocupado por la situación del país, aunque eso no significa que tome partido por alguien en particular. Tiene una lista de políticos que no le simpatizan, pero eso solo quedará en trascendido”, agrega una fuente del Episcopado.

Los obispos creen que la entrevista con Hadad le sirvió para mostrarse como el jefe de Estado del Vaticano, afable y cordial. “Las preguntas más filosóficas de Fontevechia sirvieron para demostrar que Bergoglio tiene una gran formación intelectual como buen jesuita y que es mucho más que el cura peronista que viajaba en Colectivo”, afirman en una diócesis que estuvo en el análisis de las redes sociales.