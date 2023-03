Emanuel Mendez, el precandidato a intendente de Tunuyán que presentó Alfredo Cornejo

El precandidato a gobernador Alfredo Cornejo formó parte del lanzamiento del precandidato a intendente de Tunuyán, Emanuel Mendez por el Cambia Mendoza. El acto se realizó en la nueva sede del PRO de la comuna que quedó inaugurada este viernes. También estuvo Hebe Casado, referente del PRO local.

Emanuel Mendez, es oriundo de Tunuyán y tiene 53 años. En la actualidad se desempeña como productor y además se dedica a la fabricación de implementos agrícolas. También, es propietario de maquinarias que destina a la construcción vial. Desde su adolescencia desarrolló su vida laboral en el ámbito privado. El precandidato no viene del mundo de la política, esta es su primera incursión en la materia.

Durante la presentación, Alfredo Cornejo destacó que el precandidato a la intendencia “es el mejor representante del anti populismo que Tunuyán pueda tener”. En ese sentido, dejó en claro que esta elección no es meramente “municipal” tal como lo quiere instalar el oficialismo del departamento. “No se trata solo de recoger la basura y remodelar plazas. La adelantaron porque tienen miedo de ir a elecciones el mismo día que en las provinciales”, sostuvo.

Cornejo estuvo presente en el lanzamiento de Emanuel Mendez

En ese sentido, el precandidato a gobernador agregó que “este municipio lo gobierna el Frente de Todos, que ahora se cambia de nombre porque tienen una mala imagen. Pero siguen siendo los mismos que responden al Gobierno Nacional de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner quienes destrozaron aun más la economía”.

De esta manera, les pidió a los ciudadanos de Tunuyán que “no se dejen engañar. En esta elección no solo estamos eligiendo intendentes y concejales sino también un cambio de cultura. Este municipio, al igual que otros, promueve el no trabajo, el que todos tengan que comer de la mano del municipio. No son emprendedores a la hora de traer gente que invierta en el lugar y de generar las condiciones para que haya trabajo genuino”.

Asimismo, Alfredo Cornejo dejó en claro que Tunuyán no ha sido un municipio líder. “Que dialoguen con los empresarios del lugar y se hagan los amigos no significan que sean pro sector privado. Tunuyán se ha empobrecido lamentablemente en todo este proceso de populismo liderado por Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. No le vamos a echar la culpa al intendente por la inflación, pero sí debemos culparlos por apoyar a un gobierno que perjudicó la economía”, sostuvo el precandidato a gobernador.