La decisión de Carlos Maslatón que puede enfurecer a Javier Milei

El expuntero político de Javier Milei, Carlos Maslatón, publicó una foto con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el día de su lanzamiento presidencial.

El experto en criptomonedas es uno de principales críticos de la gestión de Larreta en CABA y el principal creador del apodo "sombrillita".

Maslatón hizo pública su reunión con Larreta con el siguiente comunicado: "Le dije al Intendente que la Argentina es muy bullish y que irá todo al alza. Que él, desde donde esté, colabore a liberar y expandir y no a restringir la economía. Y que nos vemos en la campaña. Foto en su casa, no en Pizza Cero, el 7/2/2023 tomada por su novia Milagros Maylin".

El abogado luego explicó: "Me acusan de ser massista, larretista, kirchnerista, pero soy liberal y mi voto 2023, como el de 2021, será a La Libertad Avanza siempre y cuando Milei, Karina Milei y Kikuchi no arreglen con Juntos por el Cambio. Al que no le gusta, se jode".

"Se me pregunta en base a estas reuniones a quién veo con mas voluntad de ejecutar nuestras ideas liberales. R: A ninguno de los 2, ambos tienen una mente diseñada para dirigir, no para dejar hacer dejar pasar, pero ambos por necesidad objetiva pueden flexibilizarse parcialmente", agregó.

Maslatón destacó: "Ante preguntas de numeros foristas. Sí, hablé con ella, la novia de Sombrilla Larreta. Milagros Maylin, infernal su conocimiento del aparato del estado y su nivel político sobresaliente. Le dije, 'no sabía que sabías tanto'. Milipili? No, señores, es la antítesis de una Milipili".

El expuntero del economista liberal por último sentenció: "Milei tiene miedo y no acepta internas".