El duro vaticinio de Ramiro Marra para dejar mal parado a la CGT por el paro nacional

Ramiro Marra cuestionó a la CGT por el paro convocado para el 24 de enero contra las políticas del Gobierno de Javier Milei y afirmó que la convocatoria tendrá una adhesión "muy baja".

"No sé por qué hacen el paro. Porque la realidad, en mi caso, voy a ir a trabajar. De eso no tengo duda", lanzó en forma de chicana aunque añadió que "capaz ellos no quieren tener afiliados y están buscando otro tipo de negocios".

"No lo sé, porque yo no me dedico a hacer negocios en el mundo sindicalista. Pero claramente hay un interés que le están dando", agregó en contacto por Radio Rivadavia.

Por otro lado, el legislador porteño habló sobre la decisión de no asumir un cargo en el Gobierno nacional y explicó que "esa es la postura que tienen los dirigentes políticos tradicionales, que siempre están buscando algún carguito".

"En mi caso tengo responsabilidades en el sector privado", expresó para marcar distancia y consideró que "no es una cuestión a ver de qué lugar ocupar" sino del "gran equipo que se ha conformado".

Por último, Marra respaldó que en La Libertad Avanza no hablaron de "brotes verdes y segundo semestre", a diferencia del gobierno de Mauricio Macri, porque lo que se viene "es muy duro".

Igualmente, insistió: "Se ha formado un gran equipo que seguramente va a quedar en la historia como el equipo que cambió el rumbo de la Argentina".