Boleta Única: pese a no ser el proyecto mendocino, el radicalismo provincial apoya su tratamiento en el Senado

Una de las cuestiones incluidas en el temario para las sesiones extraordinarias en el Congreso a las que convocó el presidente de Javier Milei es la Boleta Única: el sistema electoral que elimina la boleta partidaria o tradicional y que se aplica en comicios locales de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y CABA (en formato de voto electrónico). El proyecto tiene media sanción de Diputados, pero quedó trunco en la Cámara alta. Desde Mendoza -donde el sistema debutó en abril de 2023- celebraron la discusión y comentaron qué fue lo que le plantearon a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en las últimas horas.

Concretamente, el período de sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, convocado por Javier Milei para tratar un paquete de temas -entre ellos la reforma del Estado y la revisión de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias- comenzará a desarrollarse este martes y se extenderá hasta el próximo 31 de enero. El llamado fue dispuesto a través del Decreto 76/2023 del viernes último, que lleva la firma del mandatario y del jefe de Gabinete, Nicolas Posse.

En lo que respecta a Boleta Única, la senadora nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Mariana Juri -que presentó un proyecto similar junto a Alfredo Cornejo y la Fundación RAP (Red de Acción Política)- comentó a MDZ: "Nosotros le planteamos a Villarruel que no tenemos problema en apoyar la media sanción de Diputados porque son pequeños cambios. Después, lo demás puede ser incluido en el decreto reglamentario. Ahí se pueden ajustar cosas que no desconozcan la ley". La legisladora mendocina hizo referencia a que el proyecto presentado por bloques opositores, debatido en junio de 2022 y con media aprobación posee más similitudes con el modelo cordobés, pero -en términos generales- no se diferencia de lo aplicado en Mendoza. "Los tres sistemas tienen ventajas. El de Mendoza funcionó", acotó.

Mariana Juri, Alfredo Cornejo y Víctor Ibañez presentaron el el modelo de Boleta Única usado en Mendoza.

Juri también comentó que mantuvo una serie de encuentros con Victoria Villarruel, con el fin de acercar posiciones sobre esta temática. "La vicepresidenta nos llamó y se mostró muy interesada. La primera reunión fue antes del llamado a sesiones extraordinarias. Ella estuvo muy predispuesta. Después, en la segunda reunión, le planteamos que ya tenía media sanción y que si el Ejecutivo lo mandaba, no íbamos a tener problema. No tenía que ser nuestro proyecto sí o sí. Y así fue". En dicho cónclaves también participó el exministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, Víctor Ibañez, quien semanas atrás se transformó en asesor del bloque radical en en el Senado y que fui impulsor de la Boleta Única en Mendoza.

"Lo más significativo del cambio es entender que se transforma la boleta partidaria en una oficial. Además del ahorro, hay que tener en cuenta que cada partido imprime dos padrones y medio por robos, para llevarle a afiliados, etc. En los cuartos oscuros quedan miles de boletas que no se usaron. En Mendoza se imprimió un padrón y un mínimo porcentaje de 6% para que estén en todas las mesas", añadió Juri. En tanto, destacó que la discusión "se dé en años no electorales" porque ahora "nadie puede saber qué puede pasar en 2025".

La Boleta Única usada en Córdoba en 2023.

Para su tratamiento en el recinto -que aún no tiene fecha- primero tiene que pasar por la comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales. Esto podría ocurrir en enero y, mientras tanto el oficialismo negocia con sectores de la oposición para replicar lo ocurrido en la sesión preparatoria, cuando La Libertad Avanza logró llegar a 39 senadores y designar autoridades con la ayuda de Juntos por el Cambio y bloques federales y con el kirchnerismo firme en su postura de no avanzar.

Pero más allá de las especulaciones sobre la repetición de este fenómeno, Juri cree que Boleta Única "es transversal" y que, de alguna forma, escapa de la división partidaria en algunos casos. Incluso, una de las impulsoras del tema es la senadora cordobesa Alejandra Vigo, del bloque Unidad Federal, que nada tiene que ver con Juntos por el Cambio.

"No hay que tener una expectativa de esos 39, pero en esa sesión me gustó el trabajo que hicimos cuando el kirchnerismo quería dejar sin autoridades a la Cámara. Los 39 coincidíamos en dar institucionalidad al Senado", deslizó Juri.

Uno de los proyectos que el Ejecutivo tiene entre ceja y ceja es eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, quedan dudas en la oposición sobre esta temática, por lo que no es algo primordial para Juntos por el Cambio. "A mí me parece que la Boleta Única tiene un avance más sustantivo con media sanción y hay consenso generalizado. Lo de las PASO va a requerir mas tiempo", señaló Juri. El Senado se prepara para las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo.

Diferencias entre las boletas únicas de Mendoza, Santa Fe y Córdoba

En Santa Fe, el modelo es de Boleta Única pero fraccionada por categoría, de modo que el elector encuentra en el cuarto oscuro o lugar de votación tantas boletas como categorías de cargos deben cubrirse. Ello encuentra su correlato en el diseño de la urna, que debe tener tantas ranuras y compartimentos internos como categorías.

Por su parte, el modelo de Córdoba es de Boleta Única no fraccionada, de modo que el elector encuentra en una única “plancha” o boleta todas las opciones de todas las categorías a elegir y con opción de voto por lista completa. Con ello se simplifica la opción de quien decide dar su voto a un mismo partido en todas las categorías. A su vez, la urna sigue el modelo tradicional, con una única ranura y un único compartimento interior.

Los aportes de Mendoza en su proyecto, agregan ítems como que la Junta Electoral pueda determinar por sorteo público el número de orden para definir la ubicación que tendrá asignada cada partido político en la boleta única de sufragio, además de pautas expresas en el diseño de la boleta y la impresión de solamente un padrón más un 5% adicional para reposición.