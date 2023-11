Dejó de ir a trabajar durante el gobierno de Julio Cobos y lo terminó echando Rodolfo Suarez

El gobernador Rodolfo Suarez echó a un empleado estatal por irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones. El agente había solicitado una licencia sin goce de haberes en 2005, durante el gobierno de Julio Cobos, pero nunca se reincorporó a trabajar. A raíz de esto, en 2019 se le inició un sumario y, finalmente, el actual mandatario provincial lo terminó cesanteando.

Suarez aplicó la sanción de cesantía al agente Marcelo Alberto Sánchez, quien se desempeñaba bajo la órbita del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Lo hizo a través del Decreto Nº 1.643, que fue firmado en septiembre del 2022 pero apareció publicado este jueves en el Boletín Oficial.

De todas maneras, lo más llamativo del caso es que el agente sancionado dejó de trabajar en 2005, cuando Julio Cobos era gobernador de Mendoza, pero terminó siendo despedido casi dos décadas después.

En 2019 el Ministerio de Salud instruyó un sumario administrativo al agente por presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones. De esa investigación surgió que a través de la Resolución Nº 535/05 se le otorgó a Sánchez una “Licencia sin Goce de haberes por razones particulares” desde el 1 de julio de 2005 y hasta el 30 de junio de 2006, fecha en la que debió reintegrarse a sus funciones, lo cual no sucedió.

Concluida la investigación, la instructora sumarial y la Honorable Junta de Disciplina sugirieron aplicar la sanción de cesantía al agente, por presunta violación a lo establecido en el Decreto-Ley Nº 560/73.

Finalmente, el gobernador Suarez y la ministra de Salud, Ana María Nadal, aplicaron decretaron la cesantía de Sánchez “por haber transgredido con su conducta lo previsto en el Art. 13 incs. a) del Decreto-Ley Nº 560/73, de conformidad con lo establecido en el Art. 67 inc. c) del mismo Cuerpo Normativo y en el Art. 5 inc. a) de la Ley Nº 9103”.