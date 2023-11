Para Julio Cobos, "la pelea entre el radicalismo y Mauricio Macri no ayudó"

Julio Cobos, diputado nacional que también supo desempeñarse como gobernador de Mendoza y vicepresidente de la Nación en el primer mandato de Cristina Fernández Kirchner, analizó el reciente triunfo de Javier Milei, quien a partir del 10 de diciembre se convertirá en presidente de la Nación. Cobos dialogó con MDZ y, entre otras cuestiones abordadas, lamentó la feroz pelea desatada entre la Unión Cívica Radical (UCR) -su partido- y el PRO en los días posteriores a la elección general perdida por Juntos por el Cambio. Sobre ese punto, ahondó en que la disputa que tuvo como protagonista a Mauricio Macri vs. el gobernador jujeño, Gerardo Morales, y el senador nacional Martín Lousteau, "no ayudó". "Los problemas nuestros nos llevaron al fracaso el 22 de octubre", aseguró. En tanto, en lo que respecta a la derrota de Unión por la Patria, subrayó que "es difícil terminar el kirchnerismo en su concepción".

- ¿Qué significa para usted el reciente triunfo de Javier Milei?

- El voto de Milei representa el profundo cambio, aún con incertidumbre. El hartazgo hacia un gobierno que tuvo una nueva oportunidad después de la derrota que sufrió Macri y no lo supo aprovechar, con consecuencias económicas y sociales. Primó la esperanza sobre el miedo y el hartazgo generado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

- ¿Lo felicitó? Ambos se desempeñan en la Cámara de Diputados.

- Lo hice en las redes sociales porque no tengo confianza con él. No tengo su teléfono ni allegados para transmitirle. Sí lo hice públicamente al desearle éxitos en la gestión.

Javier Milei se transformó en presidente electo.

- Considerando la reconfiguración del escenario, ¿lo ocurrido este último tiempo podría significar el fin de Juntos por el Cambio?

- Como lo conocemos hoy ya no existe más porque la Coalición Cívica, que era de las cuatro patas, ya dijo que no pertenece más a Juntos por el Cambio. Veremos qué decisión toma el PRO sobre constituir, a lo mejor, un bloque con los libertaros, atento a que hay incorporación de figura todavía no confirmadas. Por lo tanto, se abre una un nuevo escenario que tendremos que empezar a discutir y lo haremos este martes en Diputados. Los gobernadores de JxC tendrá que evaluar esta situación y, entre todos, decidir.

- ¿Qué va a pasar con la Unión Cívica Radical (UCR)?

- Nosotros lo primero que tenemos que hacer en la UCR es unificarla. Hemos estado divididos con Evolución Radical. Si se puede lograr, sería un bombazo. Ahora, por lo menos desde que yo estoy como diputado hace dos años, no ha habido un presidente de interbloque como pudo ser en el Senado con Alfredo Cornejo. Están Juan Manuel López de la CC, Cristian Ritondo del PRO y Mario Negri por la UCR en los bloques. Tratamos de acordar, pero pudimos en muy pocas cosas. Éramos oposición y ahora lo seremos porque perdimos las elecciones. Creo que vamos a seguir dialogando con todos los sectores, pero habrá ver que fichas mueve el PRO. Si quiere insistir en la alianza en la alianza con el radicalismo o con los 38 diputados de La Libertad Avanza. Con todos estas cosas y la opinión de los gobernadores, tendremos que evaluarlo rápidamente. Pero, para garantía de todos, la UCR siempre ha tomado posturas racionales.

-Es más, cuando tomaban una opinión anticipada tanto la Coalición Cívica como el PRO, nosotros salíamos a tratar de acomodar las cosas para no mostrar diferencias porque estábamos conformando una posibilidad de transformarnos en alternativa. La UCR tiene historia y tiene dirigentes que comprenden estas. Entonces que hay que darle la derecha a un nuevo gobierno. Por ejemplo, el paso fundamental es el Presupuesto. Nosotros siempre hemos tratado de darle al Gobierno de turno el Presupuesto, a lo mejor votando artículos que nos exceden en nuestra convicciones. La UCR siempre va a tener una postura racional. Tenemos 5 gobernadores y muchos más intendentes, que son los que más poder territorial tienen.

- Después de la tensión creada en Juntos por el Cambio tras las elecciones generales, hubo insultos cruzados y peleas de gran calibre -por ejemplo- entre el gobernador jujeño y titular del partido, Gerardo Morales, y el expresidente Mauricio Macri. ¿Se puede recomponer esa relación?

- Nosotros siempre tratamos de mantenernos al margen de toda esa discusión. La pelea entre la UCR y Mauricio Macri no ayudó. Tampoco con algunos dirigentes de peso del PRO. Pero en política todo es posible y deberemos hacer el esfuerzo. En este caso, me parece que el que tiene que tomar una decisión es el PRO para ver si quiere seguir con el radicalismo o dar un salto a La Libertad Avanza para acompañar al presidente electo.

- ¿Mauricio Macri es el gran ganador en todo esto?

- Le acertó en el sentido de que su apoyo coincidió con el triunfo de Milei. Igualmente, creo que los que votaron a JxC en octubre, gran parte se iba ir igual a Milei, independientemente de Macri. Lo que sí, la fiscalización pudo haber facilitado. Si Macri no lo hubiera hecho, creo que Javier Milei hubiese acariciado el triunfo igual por las características que tenían los votantes de Juan Schiaretti en Córdoba y los de Juntos por el Cambio, que hace un año era la alternativa que ganaba en primera vuelta. Pero bueno, problemas nuestros nos llevaron al fracaso el 22 de octubre.

- ¿El aporte de Juntos por el Cambio puede hacer que Javier Milei "baje los decibeles" en la aplicación de la "motosierra"?

- Creo que ya lo ha hecho, por lo menos en su forma de expresarse. Eso viene bien y lo he notado más tranquilo y con la responsabilidad de presidente. Ahora, creo que es fundamental la transición, que es responsabilidad absoluta del Gobierno. Implica consultar con los futuros ministros del presidente electo para ver si se van a tomar medidas estructurales y que vayan en sintonía con la propuesta de Gobierno. Milei, por ahora está diciendo algunas cosas, como las privatizaciones de algunas empresas, lo cual ha impactado bien en la cotización. Pero la cuestión de fondo es el Presupuesto, de cuánto es el déficit que se prevé, la inflación, si va a unificar el tipo de cambio y cuándo... Son las medidas estructurales que todos estamos esperando para sanear la economía. Estos son los cambios que tiene que realizar y dentro de los primeros seis meses. Lo que no hace un gobernador o un presidente dentro de los primeros seis meses, después cuesta mucho porque es cuando más poder y confianza tiene.

- ¿Qué etapa viene para el kirchnerismo? ¿Se terminó?

- El kirchnerismo se termina cuando viene alguien que lo supera [risas]. Está en Milei la posibilidad. Es difícil terminar el kirchnerismo en su concepción. Ahora, para que vuelva a ser gobierno, no tiene que tener una buena gestión Milei. Si no, quedará en una expresión de deseo. Hay que ver si el peronismo si se comienza a reconstruir a partir de otras improntas que no sean del kirchnerismo. Pueden ser los gobernadores o la figura de Juan Schiaretti, tratando de orientar a sus afiliados a una visión distinta que puede tener el peronismo.