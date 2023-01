Un funcionario del Gobierno defendió la presencia de Camioneros en los supermercados

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, explicó que "acá no hay control, sino relevamiento de precios", al referirse al cumplimiento del programa Precios Justos, y remarcó que la "lucha más importante hoy es contra la inflación porque hay que preservar el poder adquisitivo del salario".

Las declaraciones del funcionario llegan tras la polémica que se generó hace pocos días por la aparición de Camioneros en la escena del control de precios en supermercados y centros de distribución, lo cual generó un fuerte repudio, no solo del sector empresario, sino del arco político opositor.



"Acá no hay un control porque el Estado en ningún momento delega su responsabilidad de controlar, sino que hay un relevamiento de precios, que se ha hecho toda la vida, y de todas las entidades, no sólo los trabajadores", remarcó De Mendiguren.



Para el secretario "se saca de eje el verdadero interés de la gente" y en esa línea, reiteró que "no se delegó, sino que se dio la posibilidad de auditar o ver que se cumpla la norma".



"Lo más importante es si se cumplen o no los acuerdos porque estamos tratando de la defensa del salario real, sobre todo si hay acuerdos firmados que deben cumplirse", aseveró.



"Por eso queremos que cumplan los acuerdos de precios, hoy en día con los Precios Justos una persona puede cubrir el 60/70 por ciento de la canasta básica", dijo De Mendiguren.



Por último, manifestó que "todo aquel que atente con el no cumplimiento de los acuerdos, está haciéndolo contra la preservación del poder adquisitivo del salario", cerró.