El duro mensaje de un alfil de Javier Milei por la visita de Nicolás Maduro a la Argentina

El diputado de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, presentó un proyecto de ley para declarar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como persona no grata en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



La iniciativa del presidente del bloque de legisladores porteños de Javier Milei declaró que Nicolás Maduro no es bienvenido en la Ciudad de Buenos Aires por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, violación de múltiples principios democráticos y persecución política en Venezuela.



"No podemos permitir que reciban a un dictador, es una falta de respeto", señaló el legislador tras presentar el proyecto que busca desestimar la visión que tiene el mundo sobre Argentina respecto al trato con dirigentes anti-democráticos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Ramiro Marra criticó al presidente Alberto Fernández y cuestionó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "Lo que hizo Alberto Fernández es un disparate, ya sabemos que festeja a los gobiernos autoritarios. Pero, ¿dónde está Rodríguez Larreta para frenar que entre en nuestra Ciudad?".

El diputado insistió en que no se puede permitir que este gobierno autoritario siga formando parte de decisiones regionales. El político liberal se valida también de un informe de Naciones Unidas que alerta sobre el comportamiento del gobierno bolivariano respecto a los derechos de los ciudadanos. "Consideramos fundamental declarar a Nicolás Maduro persona no grata en la Ciudad de Buenos Aires", aclaró el alfil de Javier Milei.



La visita del presidente de Venezuela se realizará el martes 24 de enero en el marco de una nueva cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).