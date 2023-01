Vadillo desafió a Suarez y lo invitó a preocuparse por los ciudadanos “maltratados” en el paso a Chile

El exdiputado provincial, Mario Vadillo, criticó duramente al Gobierno de Mendoza por los “bajos números” del turismo en la provincia durante la primera quincena, según él, cayó un 36%. En diálogo con MDZ Radio argumentó que el Gobierno "no quiere mostrar los números". Además advirtió que el gobernador se debería poner firme con respecto a la problemática del paso a Chile.

Vadillo: "El turismo ha caído en Mendoza porque no hay una política clara, solo negocios" - MinutoYA https://t.co/FULQFIEYe7 — Mario Vadillo (@mnvadillo) January 16, 2023

Primeramente, Vadillo se refirió a la problemática de todos los años en cuanto al cruce a Chile: "Hay un problema diplomático, en donde nadie se ha hecho cargo. Esto se tiene que solucionar entre países. Yo creo que la Cancillería Argentina tiene que denunciar por maltrato, y riesgo a la salud de los usuarios en el corredor Bioceánico y no lo hacen porque como siempre, estamos tan lejos de Buenos Aires que estos problemas no les llegan o no les interesa. El gobernador de la provincia tendría que ponerse firme con este tema y también cursar una nota a la Cancillería y al Gobierno de Chile protestando por este maltrato que reciben sus ciudadanos", argumentó.

Los “bajos números” del turismo

“Estoy recorriendo los distintos departamentos de Mendoza haciendo campaña. En San Rafael no cayó el 36% sino que el 50%. Es algo que tampoco quieren mostrar. Son los números que se manejan en la Cámara de Turismo. Mendoza está en los primeros puestos como una de las ciudades del mundo más caras. Esto es algo que cualquiera que visite distintas provincias de Argentina se da cuenta, vas a Salta y vale la mitad que Mendoza”, agregó.

En ese sentido, Vadillo aseguró que nuestra provincia es un destino turístico "muy caro", solamente excepcional en materia de vino y de bodega. "Con estas excepciones he dejado afuera mucho turismo de la provincia. Desde que yo estuve trabajando en la Legislatura, los únicos proyectos que entraron para el turismo eran gran parte del patrimonio inmobiliario de la provincia, como pasó con la Terminal de Ómnibus, que lleva años sin hacer el hotel que tenía previsto y sin mejorar la infraestructura. Puede pasar con la Casa de Turismo, también dada en licitación y el Perilago que ya se dio a licitación y no ha logrado todavía montar ni una sombrilla. Y el caso de Penitentes, que salió dos veces, pero está tan amañada la licitación que nadie se quiere presentar. Y ahora lo del Puente del Inca, así podemos seguir viendo la realidad de Mendoza, como el caso de Las Leñas, que tiene todas las camas disponibles, pero no tiene infraestructura para el verano”, dijo.

Con respecto a que la provincia se perfila como un destino internacional aseguró que esto ha sido en parte por iniciativa privada, y no por el accionar del Gobierno de Mendoza. "En el caso de las Leñas, por ejemplo, podría ser usado en el verano y sin embargo no le han hecho ninguna infraestructura aparte de la ruta", remarcó.

Finalmente, aseguró que el programa PreViaje, generó un recurso extra al turismo local, "pero que también era en cierta medida mentiroso, no porque generaba lugares turísticos por el solo hecho que tenía un retorno muy grande de dinero. Ahora cuando no tienen esos anabólicos, no conseguimos ni siquiera que venga el turista chileno común, siendo que tienen el precio del dólar muy conveniente".