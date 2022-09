Marcha atrás con la baja de 40 mil planes sociales, qué pasará en Mendoza

A pedido del ministro de Economía, Sergio Massa, y luego de una auditoría hecha por la Universidad de Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación anunció el miércoles de baja a los planes Potenciar Trabajo de 40 mil jóvenes que cobran la beca Progresar, por “incompatibilidad'' de estas prestaciones. Pero anoche, el mismo ministerio de Desarrollo dio marcha atrás con esa decisión tras la lucha de las organizaciones sociales. A la Universidad Nacional de Cuyo no le ha llegado ningún pedido de auditoría de planes sociales y los movimientos sociales locales están expectantes.

"En el día de ayer, a la noche, salió una resolución del ministerio de Desarrollo Social que plantea que las becas Progresar y el Potenciar Trabajo son compatibles. Esto fue el resultado de la lucha de todos los sectores que hemos salido a la calle. Este lunes nos vamos a reunir porque creemos que es necesario seguir luchando por la creación de trabajo genuino", dijo a MDZ desde Buenos Aires, la coordinador a nacional de Barrios de Pie- Libres del Sur, Silvia Saravia.

En Mendoza, desde la Universidad Nacional de Cuyo confirmaron a MDZ que no ha llegado ningún pedido de auditoría por parte de la Nación. Los movimientos sociales locales creen que los recortes ocurrirán en la provincia en los próximos meses pero no se sabe de qué manera luego de la reciente resolución.

El plan del Gobierno nacional, desde que asumió Massa como ministro, apunta a hacer un relevamiento de los planes sociales en todo el país, para que muchos de ellos se transformen en trabajo y además para detectar si hay irregularidades.

Como auditoras, el Gobierno impulsa que sean las universidades nacionales. La Universidad de Buenos Aires (UBA) firmó a mediados de agosto el convenio para hacer esa tarea y los resultados correspondiente al conurbano fue el anuncio de las bajas de 40 mil planes pero un día después, la decisión fue otra.

En cambio, la Universidad Nacional de Cuyo confirmó a MDZ que no ha recibido ninguna notificación sobre el asunto y que por lo tanto, no se ha tomado ninguna decisión al respecto, es decir si auditará o no los planes para lo que debe firmar un convenio.

De acuerdo a información que manejan los movimientos sociales locales, puede que sea la UNCuyo la auditora local o que la misma UBA funcione con ese rol con el apoyo de alguna otra universidad.

Como contó MDZ, esta decisión de Massa de dar de baja a los planes sociales cuenta con oposición de distintos sectores. La Conadu Histórica, que está dirigida por la mendocina Francisca Staiti (quien fue hasta comienzos de año titular del gremio universitario local Fadiunc) rechazó “categóricamente” que las universidades nacionales sean quienes auditen los planes sociales por considerar que se trata de perjudicar a sectores muy vulnerables.

Como hay que auditar 1,3 millones de personas que tienen el Plan Progresar es probable que resten algunos meses para que el programa llegue a Mendoza. Los beneficiarios del programa serán encuestados con preguntas que recogerá información sociodemográfica de cada persona y datos sobre las actividades que realiza dentro y fuera del programa.

Se les preguntará sobre su situación habitacional, socio educativa, y se los consultará puntualmente por la unidad de gestión a la que reportan.