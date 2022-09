El Gobierno celebró el acuerdo con la Corte y afirmó que "no hay ganadores"

El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia, Víctor Ibañez, se refirió al consenso alcanzado respecto a la reforma de la Suprema Corte de Justicia, luego de que el máximo tribunal entregara esta mañana una propuesta superadora que contemplara la modificación de algunos puntos que habían sido blanco de críticas. el funcionario indicó que la conformidad alcanzada "entre ceder o no ceder, se entiende como un respeto a la institucionalidad y un acuerdo lógico entre todos". El proyecto obtuvo despacho favorable en comisión -con apoyo del peronismo- y será tratado en el recinto el próximo miércoles.

"Con el gobernador he mantenido un diálogo permanente respecto del proyecto y los aportes que está haciendo la Suprema Corte después de las intervenciones que tuvieron en el ámbito legislativo. El diálogo también fue con los ministros de la Corte y legisladores", sostuvo Ibañez en diálogo con la prensa.

"Creo que acá no es que alguien termina ganando o no. Lo que se gana es la transparencia y un cambio a la altura de los tiempos del funcionamiento de la Corte, que es el objetivo que tuvo en miras el gobernador al enviar el proyecto. Sí se ha escuchado la necesidad de implementación para que sea gradual para las otras materias, que no sean procesal administrativa o de competencia originaria, que es lo que plantearon algunos ministros de la corte acerca de la especialidad. Esa gradualidad es lógica. Por eso, entre ceder o no ceder, se entiende como un respeto a la institucionalidad y un acuerdo lógico entre todos".

"En cuanto a los aportes presentados, quiero rescatar el trabajo que el gobernador Rodolfo Suarez realiza en cuanto al cuidado de la institucionalidad de Mendoza. Esto es trabajar institucionalmente: enviar un proyecto, que se escuche en la Legislatura y que intervenga -en este caso- la Corte con aportes. Los aportes presentados hoy no alteran la sustancia en el proyecto del gobernador en búsqueda de transparencia y de abandonar el fórum shopping. Han sido sumamente respetados por la Corte" sostuvo Ibañez.

Al ser consultado sobre la pérdida de algún punto valioso para Suarez que el nuevo escrito no contemple, Ibañez señaló: "Por el contrario. Lo que tiene ver con fórum shopping y la implementación inmediata del sorteo de tres jueces entre los siete magistrados con función jurisdiccional para el presidente de la Corte a partir de la misma sanción de la ley, sí hace que en las otras materias se mantenga el mantenimiento temporario hasta julio de 2023 o más tardar diciembre de 2023 (...) Se aplica gradualmente respecto a las otras materias, se ordena como así venía el proyecto".

Por otro lado, comentó que "el pleno tiene como lo más trascendente la inconstitucionalidad, aunque también hay intereses colectivos que se ordenan en la ley para el funcionamiento del plenario. Entonces, no ha perdido el espíritu en relación a la idea del gobernador".