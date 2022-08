La mujer y el hijo de Carlos Kirchner quedaron procesados como partícipes de enriquecimiento ilícito del exfuncionario

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de la esposa de Carlos Kirchner, Cecilia Saade como partícipe necesaria del delito de enriquecimiento ilícito. Asimismo, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens revocaron la falta de mérito de su hijo Carlos Jorge Kirchner y decretaron su procesamiento también como partícipe necesario, tras la apelación del fiscal Gerardo Pollicita.

En marzo de este año el juez federal Julián Ercolini dictó el procesamiento de Carlos Kirchner, primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, por enriquecimiento ilícito. Además, le dictó un embargo de 25.500.000 de pesos. En tanto, su esposa Cecilia Saade, también fue procesada la embargó en 7.000.000. A ambos se le decretó la inhibición general de bienes.

Kirchner tomó la decisión de no apelar la medida. En la presentación realizada ante la Justicia aseguró que “sin perjuicio de no consentir el auto de procesamiento, hemos decidido junto con mi abogado defensor no utilizar la vía recursiva, toda vez que entendemos que después de casi seis años de proceso, de los cuales dos de ellos permanecí privado de mi libertad, es la etapa del debate oral y público la mejor instancia para demostrar mi inocencia, sin que ello signifique prestar conformidad a ningún acto de este proceso”.

El magistrado determinó que el exfuncionario público no pudo justificar su aumento patrimonial durante la función pública. "Se encuentra acreditado que Carlos Santiago Kirchner habría incrementado su patrimonio de manera apreciable e injustificada entre el día 28 de julio del año 2005 y el día 9 de diciembre del año 2015, período en el cual ejerció la función pública como Subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal", sostuvo en su resolución.

Si bien Kirchner había realizado una justificación de bienes y en febrero, lo hizo durante la indagatoria que se llevó adelante por videoconferencia frente al juez y al fiscal, para explicar el origen de sus bienes, aseguró que los obtuvo a través de la herencia que le dejaron su padre y su abuelo.

Para la Justicia no fue suficiente. El monto al que arribó fue de $12.606.848,65, equivalentes a U$D $2.242.231,47. Según refiere “el aumento carecería de sustento, en virtud de que -en algunos períodos- la resultante obtenida a partir de sus ingresos netos declarados y/o debidamente registrados y sus gastos declarados y/o debidamente registrados, arrojaría resultados negativos”.

Distinto fue el caso de la esposa de Kirchner que apeló el procesamiento y su defensa solicitó la nulidad de la decisión impugnada por graves defectos de fundamentación.

En tal sentido, alegó que la resolución atacada no había precisado las circunstancias de la colaboración atribuida y que resultaba una manifestación de “derecho penal de autor”, en tanto pretendía responsabilizar a su asistida por tratarse de la cónyuge del exfuncionario.

Por su parte, a través de la apelación deducida, el fiscal Gerardo Pollicita postuló que se revoque la falta de mérito y se dicte el procesamiento de Carlos Jorge Kirchner, el hijo del exfuncionario como partícipe necesario del delito de enriquecimiento ilícito.

Pollicita sostuvo que existen elementos objetivos suficientes para que el nombrado sea vinculado al proceso.

En este sentido, destacó que “había participado activamente en la utilización de las personas jurídicas como mecanismo para disimular el enriquecimiento ilícito de su padre (accionista y vicepresidente del directorio de K-SANC SA, y accionista de K-JORO REAL ESTATE INVESTMENTS LLC) y que la evolución de su patrimonio a título personal también evidenciabadiversas inconsistencias”.

Para los Camaristas la Sra. Saade “realizó operaciones que incrementaron el patrimonio del exfuncionario, utilizando fondos que éste le proveía y que no tenían origen en los haberes del cargo y/o en otros ingresos legítimos (en principio, alquileres de propiedades y actividad comercial de venta de pinturas)”.

Además, entendieron que más allá del vínculo con el ex funcionario,”la realización de todas estas operaciones resulta subsumible como disimulación, en tanto fueron efectuadas por la nombrada a título personal o a través de una persona jurídica que integraba junto al ex funcionario y uno de sus hijos, pero utilizando en todos los casos dinero de su cónyuge, de presunto origen ilícito”.

En cuanto al hijo, Carlos Kirchner, Bruglia, Bertuzzi y Llorens sostuvieron que una vez examinada la imputación a la luz de las pruebas identificadas por el Ministerio Público Fiscal, “estimamos que lleva razón el recurrente cuando afirma que existe mérito suficiente para decretar la vinculación al proceso”, ello porque para ellos, contribuyó al funcionamiento de K-SANC SA, la cual a su vez habría servido como “pantalla” para disimular el crecimiento patrimonial de su padre.

Asimismo, refirieron a otras cuestiones por las cuales consideraron “corresponde revocar la falta de mérito dispuesta y dictar el procesamiento del encartado como partícipe necesario del delito de enriquecimiento ilícito”.