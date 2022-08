Horacio Rodríguez Larreta se refugió en tierra amiga de las esquirlas del huracán Carrió

Horacio Rodríguez Larreta, uno de los salpicados indirectamente por las explosivas declaraciones de la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tomó distancia de las acusaciones con una recorrida callejera por uno de los centros comerciales y polo gastronómico más importantes de la ciudad de La Plata. Durante la caminata por Calle 51, a metros de la sede de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, acompañado por el intendente local Julio Garro, habló con vecinos y comerciantes, entre otros temas, de la situación país; el rumbo de la economía; la inseguridad y la desesperanza que genera en los jóvenes la falta de trabajo. La recorrida culminó con un almuerzo en una reconocida pizzería de la zona.

De la caminata participaron legisladores provinciales platenses, concejales y dirigentes de Juntos. Uno de los asistentes al almuerzo le confió a MDZ, que al "pelado” no le cayeron nada bien las declaraciones de Carrió. Aseguró que el mensaje que bajo Larreta es garantizar la unidad de Juntos por el Cambio. “Nos dijo que si hay internas va a ir a internas contra quien sea”.

Remarcó: ”El mensaje de Horacio fue claro. Es con todos adentro, no es momento de rupturas, hay que seguir ampliando el frente electoral sin dañar el espíritu de JxC, entendiendo que hay una necesidad en la gente de buscar un espacio opositor con liderazgos y posibilidad real de ganarle al kirchnerismo”.

Durante el recorrido por la arteria comercial platense, el lanzado candidato a presidente afirmó que vino a la capital provincial “a escuchar a los platenses”. Sobre la charla con vecinos y comerciantes dijo: “La gente es muy cálida, tuvimos un muy buen recibimiento. Varios preocupados por la inseguridad. Nos piden que no aflojemos, que sigamos. Para mí es importantísimo escuchar en cada ciudad a donde voy la opinión de la gente”.

"Vinimos mucho más para escuchar que para hablar. Estamos trabajando todos para elaborar un plan a nivel nacional para que Argentina vuelva a salir adelante, a crecer, a generar empleo, y por eso es muy importante escuchar a la gente", afirmó Horacio Rodríguez Larreta.

Sobre las declaraciones de Carrió, el jefe de Gobierno porteño fue contundente: “Debería expresar sus diferencias en la mesa nacional de JxC y no en la televisión. No estoy de acuerdo con sus declaraciones, pero tengo mucho aprecio personal por ella”. Y agregó: “La unidad de Juntos por el Cambio está fuera de discusión, estamos más juntos que nunca y vamos a seguir trabajando. Estamos entre todos trabajando en elaborar un plan para la Argentina, para cada provincia que vamos a gobernar. Estamos trabajando bien y eso se refleja en el Congreso, así que la unidad está fuera de discusión”.

Pero, añadió, "tenemos que promover la unidad y si hay alguna diferencia tenemos que hablarla en la mesa de JxC, que es el ámbito para hacerlo. Estamos más unidos que nunca, no tengo ninguna duda".

Por su parte, el intendente platense Julio Garro remarcó que una de las principales preocupaciones de los platenses es la inseguridad y adelantó que están trabajando con el Ministerio de Seguridad para que vuelvan los patrullajes. "Por suerte logramos sentarnos con el ministro Berni y su equipo, empezamos a trabajar silenciosamente. La problemática es muy grande y si caminan por este lugar se empiezan a ver policías caminantes de vuelta. La idea es volver al esquema que trabajamos hace un año y medio que tiene que ver con el propiciamiento que se había articulado en su momento desde la Secretaría de Seguridad municipal y la Jefatura de Policía local".

Sobre el apoyo a la candidatura presidencial de Larreta, dijo: “Estoy con Horacio primero porque es mi amigo y segundo porque estoy convencido de que es uno de los pocos hombres de la Argentina que puede sacar el país adelante”.

Con un palo por elevación, añadió: “Si Horacio quiere ser presidente, no quiere ser un presidente más para no poder salir caminando por la calle. Él quiere seguir caminando por la calle con sus hijas, con su familia. Me pasa lo mismo a mí. No viene a la política obnubilado por el poder, viene a la política para conseguir el poder de cambiar y mejorarle la vida a la gente, de esto no tengo ninguna duda y por eso estoy acá acompañándolo”.