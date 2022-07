AMIA: el pedido de Amnistía Internacional al Gobierno argentino

Amnistía Internacional (AI) lamentó que "a casi tres décadas del mayor atentado terrorista de la historia argentina reciente, no hubo un solo Gobierno que haya cumplido su obligación de lograr verdad, justicia y reparación", en el marco del 28 aniversario del ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).



En un comunicado, la organización recordó que "hoy se cumplen 28 años del atentado a la AMIA que dejó 85 muertos, trescientas personas heridas y una sociedad marcada para siempre".



En ese marco, planteó que "a casi tres décadas del mayor atentado terrorista de la historia argentina reciente, no hubo un solo Gobierno que haya cumplido su obligación de lograr verdad, justicia y reparación".



Asimismo, rememoró que "en 2021, a raíz de la denuncia internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Estado por la grave violación de derechos humanos que implicaron el encubrimiento, la fallida investigación, y el conocimiento de antemano de la situación de riesgo, entre otras falencias", y que "a su vez, la CIDH elevó la denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual debe resolver para traer justicia".



Sin embargo, lamentó Amnistía, "tras todos estos años de angustia e impunidad, todavía no se conoce la verdad detrás del atentado".



Por eso, la organización hizo un llamado al Estado argentino "a avanzar en la realización de una investigación adecuada para esclarecer lo ocurrido y sancionar a los responsables materiales e intelectuales; garantizar la preservación, resguardo y el acceso a la documentación relativa el proceso; fortalecer las capacidades estatales en materia de prevención de ataques terroristas; entre otros".



"En un nuevo aniversario, Amnistía Internacional acompaña a los familiares de las víctimas quienes hace años reclaman justicia", finalizó el texto.