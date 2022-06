Por qué Rodolfo Suarez le dio a un exsocio de Cristóbal López los tragamonedas del Casino de Mendoza

El Casino de Mendoza es un ente autárquico, pero depende del ministerio de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios que lidera Víctor Fayad. El titular de la cartera habló en MDZ Radio y explicó por qué el Gobierno de Rodolfo Suarez le dio la concesión de las tragamonedas a un ex socio de Cristóbal López.

La empresa Traylon S.A. ganó la licitación para proveer las máquinas tragamonedas en la sala del Casino Central de Mendoza. Se quedarán con un 52% de lo recaudado, a cambio de una inversión. Esto será por 10 años. La empresa anterior que tenía esta prestación era de Alfredo Vila y se quedaba con un 43%.

Traylon S.A está liderada por Ricardo Benedicto, un ex socio del empresario Cristóbal López en la empresa Casino Club. Benedicto le compró sus acciones al kirchnerista hace 2 años.

A partir de esto, se le consultó en Uno Nunca Sabe a Víctor Fayad cuál es la política de juego del Gobierno de Rodolfo Suarez y el ministro respondió: "Uno juzga las políticas por cómo las ejecuta. En este caso, ha sido la adjudicación de las máquinas tragamonedas de la casa de Irigoyen y San Martín, que es una licitación que se vencía y se adjudicó a la empresa que, en función a las condiciones de oferta, fue la más conveniente".

¿Sabe que está Cristóbal López detrás? "Podemos saberlo, pero nosotros nos tenemos que basar de modo objetivo para entregar la licitación, según la documentación que nos presenta las empresas y las ofertas que nos hace. Juzgar quién está detrás no es una tarea nuestra", sentenció.

Respecto al canon y a que se le habría dado al ex socio de Cristóbal López una concesión más favorable de la que tenía Alfredo Vila, Fayad dijo que a su entender, "no son dos cánones comparables, porque no es lo mismo hacer una oferta hace 10 años que hacerla hoy. Si alguien hubiera ofertado por menos, habría ganado".

Luego se le preguntó si él considera positivo fomentar el juego, y Fayad opinó: "No creo que el juego sea algo que se tenga que fomentar, de hecho creo que tiene un componente algo perjudicial para la sociedad en su conjunto y sobre todo para un rango social, que es el que nosotros tenemos que atender. Pero en este caso no se ha generado una nueva sala de juego, sino que se le ha dado una continuidad a la que ya hay. Pero no puedo no coincidir en que el juego tiene aspectos negativos".