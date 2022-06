La insólita pelea en plena sesión del Senado por dos cajas con expedientes

En plena sesión de la Cámara de Senadores de este martes se dio un insólito cruce entre el oficialismo y la oposición por dos cajas con expedientes. Los recipientes contenían la respuesta a los pedidos de informe presentados por el Frente de Todos sobre los convenios con fundaciones y ONGs firmados en los últimos 6 años por el Gobierno provincial, a raíz del subsidio millonario que se otorgó y luego se quitó a la entidad presidida por el exsenador Héctor Hugo Bonarrico.

Desde el radicalismo acusaron a los senadores peronistas de “arrebatar” documentación pública, mientras que desde la bancada opositora afirmaron que la respuesta presentada era un “mamarracho” con fotocopias que no estaban foliadas ni firmadas y denunciaron que la información requerida no se presentó digitalmente.

La insólita pelea comenzó cuando el presidente del bloque de Cambia Mendoza, Martín Kerchner, pidió el estado parlamentario y giro a comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la contestación del Ejectivo provincial al pedido de informe sobre acuerdos y convenios con fundaciones y ONGs desde el año 2016 al 2022. La solicitud había sido presentada por los senadores justicialistas Helio Perviú y Rafael Moyano, tras el escándalo político generado por el caso Bonarrico.

La respuesta ingresó a la Legislatura el jueves pasado con la firma del ministro de Seguridad, Raúl Levrino, quien se encontraba a cargo de la cartera de Gobierno, Trabajo y Justicia, por el viaje de Víctor Ibáñez a Canadá. Asimismo, físicamente se entregó la información en dos cajas con expedientes.

Tras esa intervención, el jefe de bloque del FDT, Lucas Ilardo, realizó una aclaración indicando que no se había incluido el listado de las fundaciones a las que se le había otorgado subsidios y reclamando que no se había cargado la información de forma virtual.

A esto, Kerchner replicó que “los expedientes que están en esas cajas están digitalizados todos en el sistema”.

En este sentido, Ilardo remarcó que “no hacía falta montar el show, gastar en papel y llenar esas cajas cuando está digitalizado. La próxima vez le pedimos al ministro correspondiente que le ahorre un gasto a todos los mendocinos si se encuentra digitalizado. Si tan bien digitalizado está, no hace falta la fotocopia de todos los expedientes”.

Cuando la sesión parecía tomar el rumbo normal, debió ser interrumpida por el vicegobernador Mario Abed, quien solicitó un cuarto intermedio debido a que los senadores peronistas Perviú y Moyano se levantaron de sus bancas para tomar las dos cajas que se convirtieron en las protagonistas del debate legislativo. Los senadores Perviú y Moyano con las polémicas cajas en su poder.

Al reanudar la sesión, el titular de la bancada peronista manifestó que “lo que han traído es un mamarracho y está lleno de papeles vacíos. No son papeles públicos, no están foliados, no están firmados, son solo fotocopias. Esos papeles van a estar en manos de los senadores que pidieron el informe correspondiente. Han querido hacer un show y a nosotros no nos van a tomar el pelo ni a la gente”. Al mismo tiempo, señaló que acudió a la Legislatura con una escribana pública para que deje constancia de las hojas que no tienen vinculación con el expediente.

Posteriormente, el senador Kerchner denunció que “hay un par de senadores que tomaron por sí una serie de cajas que están siendo revisadas, abiertas y miradas y deberían estar girándose a comisión, bajo la tutela de la Secretaría Legislativa”. Asimismo, hizo hincapié en que “la documentación pública ha sido arrebatada por parte de algunos legisladores”.

Mientras la sesión iba subiendo la tensión, el vicegobernador Abed volvió a solicitar una interrupción y le pidió al secretario Legislativo de la cámara, David Saez, que fuera a recuperar las cajas para que sean enviadas a las comisiones, en medio de una discusión en pleno recinto.

Luego de que los recipientes con información regresaron a manos de la Secretaría Legislativa, el senador Ilardo dio un cierre a la pelea cuestionando al oficialismo. "Qué miedo… Traen las pruebas y las esconden en la comisión. Mamita, qué miedo tienen. Más sucios que una papa", lanzó.