Se conoce el veredicto en el juicio por el derrumbe del boliche Beara

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº7, integrado por los jueces Alejandro Noceti Achaval, Gabriel Vega y Gustavo Alterini, dará a conocer este miércoles el veredicto en el juicio por las distintas responsabilidades de 17 imputados en el derrumbe dentro del boliche Beara ocurrido en septiembre de 2010. Producto del hecho perdieron la vida Ariana Beatriz Lizarriaga (21) y Paula Leticia Provedo (20) y hubo más de 50 personas heridas.

En su alegato, el fiscal Oscar Ciruzzi, solicitó penas de entre tres y cuatro años y seis meses de prisión -y, en algunos casos, de inhabilitación- para doce de los involucrados, mientras que requirió la absolución de otras cinco personas.

De acuerdo a lo expuesto, durante la madrugada del 10 de septiembre de 2010 dentro del local bailable -ubicado en la avenida Scalabrini Ortiz 1638 de CABA- se llevó adelante un recital de los ex integrantes del grupo “Ráfaga”. Cerca de las 3.50, parte del entrepiso del local colapsó y se derrumbó sobre la planta baja, lo que ocasionó las muertes de las chicas y las lesiones de más de 50 jóvenes.

En ese contexto el representante del ministerio público fiscal solicitó cuatro años y seis meses de prisión para Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila e Iván Andrés Fliess, socios en la empresa “El Viejo Sabio S.A.”, que se encargaba de explotar comercialmente el boliche Beara y también el local “Caramel”, ubicado al lado, por los delitos de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho activo con respecto a funcionarios policiales''. Además, pidió para ellos la imposición de una pena de inhabilitación de nueve años para ejercer el comercio.

En tanto para el maestro mayor de obras Gustavo Amaru -quien dio el aval para la habilitación del local- pidió una pena de cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer su profesión, por homicidio y lesiones. Para los cuatro funcionarios del Gobierno de la Ciudad solicitó una condena de tres años de prisión en suspenso y una inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos. Se trata del ex responsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, Martín Diego Farrell; el ex director de Habilitaciones Especiales, Pablo Damián Saikauskas; el ex jefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano, y el arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky.

Por su parte, para el comisario de la Policía Federal Argentina Rodolfo Cabezas y Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González requirió tres años y seis meses de prisión, e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas; lesiones culposas graves y leves; y cohecho pasivo”.

Finalmente la fiscalía pidió la absolución del co-organizador del recital de aquella noche, Maximiliano Fratino, al considerar que no cumplía con funciones de gestión de manera diaria en Beara y tampoco tenía información de las irregularidades.

Así también respecto a Agustín De Grazia -encargado de Beara-, el fiscal señaló que no se pudo comprobar que conociera sobre los gastos que se destinaban al pago de coimas a los policías, situación por la que había llegado a juicio. Leandro Camani y Matías Pantarotto, ambos gestores de “El Viejo Sabio”, estaban acusados de los mismos delitos que los socios. Sin embargo, Ciruzzi sostuvo que no existían pruebas de su responsabilidad.

Por último, desligó a la ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, Vanesa Ileana Berkowski, de cualquier responsabilidad penal al considerar que su labor fue ajustada a lo que se podía realizar dentro de la normativa.

En las últimas dos jornadas los imputados tuvieron la posibilidad de decir sus últimas palabras. Vanesa Berkowski, ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, destacó lo negativo de "estar diez años sometida a un procedimiento penal" y dijo ser inocente.

En tanto Martín Farrell, ex director de Habilitaciones de la Ciudad, dijo que "esta causa me ha arruinado la vida, estoy inhabilitado para ejercer cargos públicos porque no me puedo presentar a los concursos: soy inocente y creo que ha quedado demostrada mi inocencia".

El ex policía Federal Luis Acosta, acusado de cohecho que permitió a Beara funcionar, agradeció a su abogado y dijo ser "inocente".

En cambio, el director de Habilitaciones Especiales, Pablo Saikauskas, resaltó que "tenía mucho miedo de que los jueces no me escucharan pero vine y vi toda la atención que prestaron a todos y estoy muy agradecido"

Por su parte los gestores de la entidad administraba el boliche, Leandro Camani y Matías Pantarotto, ratificaron su inocencia. Por su parte Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila e Iván Andrés Fliess, dijeron hoy ser "inocentes" y responsabilizaron por la tragedia a la mala construcción de la estructura por parte de los profesionales contratados.

Uno de ellos, Fliess, dio las condolencias a las familias de las jóvenes y dijo "confiar" en la decisión de los jueces, que deben evaluar la acusación por el delito de "homicidio culposo agravado por el número de víctimas; lesiones culposas graves y leves".