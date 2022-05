El mensaje antigrieta de Horacio Rodríguez Larreta, con Mauricio Macri en primera fila

En la Cena Anual de la Fundación Libertad, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, brindó un extenso discurso en el que apeló al consenso para transformar el país. "Se necesitan más agallas para dialogar con quien piensa distinto, que para tirar piedras". En el evento, que tuvo lugar en Parque Norte, el mandatario porteño estuvo junto a personalidades del ámbito político y empresarial.

En su discurso, Larreta insistió sobre la necesidad de un consenso para transformar el país: "Se necesitan más agallas para dialogar con quien piensa distinto que para tirar piedras".

“El próximo gobierno de la Argentina tiene que ser sí o sí un gobierno de coalición. La legitimidad que surge de una elección ganada con el 50% + 1 de los votos ya demostró no ser suficiente para impulsar las transformaciones que necesita nuestro país. Sin apoyo político, no hay transformación posible ni sostenible”, sostuvo.

“Con el Kirchnerismo y con la Izquierda, yo nunca me pondría de acuerdo. Esto no significa que vayamos a ganar la elección con el 70%. A partir de la primera vuelta, se pueden sumar voluntades para el balotaje. Y una vez ganada, hay que sumar a los que coincidan con nuestra visión de país y hay que integrarlos al gobierno. Hay que negociar, ceder poder para poder hacer”, destacó.

En ese marco aclaró: “Esto no puede ser una transacción, no se puede cambiar dos leyes por tres cargos, o que un gobernador apoye una ley por un puente; no se trata de juntar dirigentes de manera circunstancial. Se trata de construir un mandato social que una mayoría amplia del sistema político pueda expresar. Es algo probado que funcionó en muchos países. Además del típico ejemplo del Pacto de la Moncloa, también funcionó en Alemania, Israel y Chile”.

Y sintetizó: “Juntos por el Cambio tiene la doble responsabilidad de fortalecer la unidad, acordar un plan de desarrollo, y trabajar muy unidos y hablándole siempre a la sociedad con la verdad para contar con legitimidad y mandato social para encarar las transformaciones y lograr sostenerlas en el tiempo. Porque el cambio, si no se sostiene en el tiempo, más que cambio es una anécdota”.

En el camino hacia un gobierno de coalición Rodríguez Larreta sostuvo que el desafío mayor es terminar con la grieta. “Tenemos la responsabilidad de generar un consenso amplio y sostenible para apoyar un modelo de desarrollo que nos dé crecimiento y progreso por varios gobiernos, incluso con alternancia de signos políticos”, dijo. Y sentenció: “Nunca logramos sostener un plan en el tiempo porque lo único que se sostiene en el país es la confrontación política”.

El mandatario enumeró los desafíos más importantes en los que trabaja Juntos Por el Cambio, que marcarán la agenda en los próximos meses.

En primer lugar, destacó la unidad: “A pesar de los chispazos que se ven en los medios, la unidad de Juntos por el Cambio es inquebrantable. Es la primera vez, desde la vuelta de la democracia, que con el peronismo, ahora kirchnerismo, en el gobierno la oposición se mantuvo unida. Esto nos permitió ganar las elecciones y frenar las iniciativas que buscaban avasallar las instituciones, como la reforma judicial, la ley del procurador, y el Consejo de la Magistratura. Y con nuestros votos unidos se evitó el default con el FMI”.

En segundo lugar, la ampliación: “En la última elección se integraron a la coalición candidatos que vienen del peronismo en 4 provincias. En la Ciudad se integraron liberales, como Ricardo López Murphy, e independientes como Martín Tetaz. En la Provincia se integró Facundo Manes, Carolina Losada en Santa Fe. Y lo mismo hicimos en el resto del país, sumando dirigentes con mucha experiencia en la política y en la gestión, y también miradas nuevas”. En esa misma línea subrayó: “Si uno mira los resultados de las últimas elecciones y, sobre todo, la composición de las cámaras, nadie puede dudar de que Juntos por el Cambio es la única opción consolidada para ponerle un freno al kirchnerismo y llevar adelante un gobierno que realmente tenga el poder político para cambiar nuestra tendencia".

En tercer lugar, la necesidad de movilizar un centro mayoritario detrás del plan de desarrollo y puntualizó: “Esto no implica renunciar a las convicciones. Siempre me voy a mantener firme en mis posiciones, como lo hice defendiendo a la Ciudad cuando nos sacaron la coparticipación o, más importante todavía, defendiendo las escuelas abiertas cuando las quisieron cerrar”, continuó. “Firmeza no significa intolerancia”, remarcó.

En cuarto lugar destacó el trabajo que se está realizando para el armado de un plan de gobierno en la Fundación Pensar desde el PRO, en conjunto con el Instituto Hannah Arendt de la Coalición Cívica, la Fundación Alem del Radicalismo y Encuentro Federal, la Fundación del Peronismo Republicano. Y dijo: “Todos juntos trabajamos en la formulación de un plan integral de gobierno consensuado por todos los espacios de nuestra coalición”.

Por otro lado, Rodríguez Larreta sostuvo que la principal necesidad que tiene la Argentina es construir un plan de desarrollo que empiece a resolver los problemas que se arrastran hace décadas y que cuente con un amplio consenso para sostenerse el tiempo y con un crecimiento que sea sostenible y que dure 30 años.

El primer paso es estabilizar la economía, porque con la actual inflación es imposible crecer. Y hay que hacerlo rápido. “Lo dije el otro día: ya no tenemos 100 días para trazar el rumbo, solo tenemos 100 horas”, recordó Rodríguez Larreta.

Para lograr esta sostenibilidad el Jefe de Gobierno propuso converger al equilibrio fiscal (“No podemos seguir gastando más de lo que tenemos”); avanzar en transformaciones estructurales, en lo laboral para adecuarnos a las demandas del Siglo XXI, bajar el riesgo y el costo de contratar a alguien, y generar incentivos para la formalidad; en lo previsional para que el sistema sea sustentable a mediano y largo plazo; y en lo impositivo para promover la inversión, las exportaciones y la generación de trabajo. Y también hacer una profunda reforma micro, para sacarle trabas a cada sector de la economía.

Otra transformación central es avanzar hacia una educación de calidad porque da libertad para que cada uno pueda elegir su futuro y hoy no todos los chicos del país tienen eso asegurado, ni cerca.

Y recordó que en la gestión en la Ciudad, hubo una muestra clara de la convicción sobre la educación durante la pandemia. “Entre la gestión de Mauricio y la mía construimos 108 escuelas, incorporamos el inglés desde primer grado hasta quinto año y ahora ya tenemos escuelas públicas bilingües; sumamos educación digital desde sala de 5, mejoramos la capacitación docente, creando la universidad, y este año lanzamos algo histórico: las prácticas educativas en ámbitos laborales, que conectan a los chicos con el mundo del trabajo”, explicó.

Y adelantó que el jueves, si todo sale bien, se dará un paso importantísimo, que es la reforma del Estatuto Docente que, entre muchas reformas, va a hacer que el crecimiento laboral de los docentes dependa del mérito y la capacitación, y no solo de la antigüedad.

Un componente importante del plan es la lucha contra la pobreza. Hay que avanzar en repensar los planes sociales para que sean sin intermediarios, temporales y condicionados, y que en lugar de desincentivar el trabajo, como pasa hoy, promuevan la inserción laboral; en formalizar el trabajo apelando, para aquellos que están excluidos de toda cultura del trabajo, a regímenes transitorios o excepcionales, como la economía social, y finalmente, hay que avanzar con la integración de las villas. “Hay que replicar en el país lo que estamos haciendo en nuestra gestión en la Ciudad, con foco en los conurbanos, especialmente el bonaerense. Cuando integramos, la gente estudia, trabaja, emprende y construye su dignidad”, dijo Rodríguez Larreta.

Otra transformación urgente es la seguridad. “Hoy tenemos un gobierno que permite que se tomen tierras, que libera delincuentes, que le hace la vista gorda al narco. Y quienes deberían vivir libres, viven enrejados en sus casas y sus comercios”, sostuvo el Jefe de Gobierno porteño. Y recordó que en la Ciudad se demostró que se puede mejorar la seguridad, con un plan concreto para enfrentar las mafias, el crimen organizado y el narcotráfico, y con resultados contundentes: la Ciudad tiene la tasa de delitos más baja en 27 años que, además, es la más baja de toda América Latina.

“Hoy la Argentina está más unitaria que nunca. Hay provincias en las que sus gobernadores parecen delegados del Estado Nacional, sin ninguna autonomía”, dijo Rodríguez Larreta. Y sostuvo que desarrollar a todo el país por igual significa darles a millones de argentinos la libertad de elegir llevar adelante su proyecto de vida en el lugar que quieran.

“Creo en esa Argentina distinta, productiva, con educación de calidad, con desarrollo y progreso para todos. En una Argentina libre, donde cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida en paz, sin restricciones ni condicionamientos, finalizó.