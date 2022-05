Existieron irregularidades en el examen del funcionario que Rodolfo Suarez quiere en la Justicia

Ayer se conoció la decisión de Rodolfo Suarez de proponer como juez del Tribunal de Gestión Judicial Asociada N°3 a Gustavo Boullaude. Se trata de un funcionario del Ministerio de Infraestructura que desde hace tiempo se desempeña como director de Asuntos Jurídicos de esa cartera y recientemente fue elegido representante en IMPSA por las acciones que la provincia tiene en la empresa. Pero rápidamente salió a la luz un episodio puntual que puso en jaque el examen escrito que Boullaude rindió para concursar al cargo de magistrado.

El malestar trascendió desde el propio Poder Judicial. Para muchos, producto del interés que tenía la "familia judicial" de que el cargo quedara en manos de una mujer con carrera en el palacio de Justicia. Pero más allá de las internas palaciegas, lo concreto es que Gustavo Boullaude estuvo a punto de ser "bochado" en el examen escrito por irregularidades formales. Está confirmado que existieron esas irregularidades y motivaron un intenso debate en el Consejo de la Magistratura, hasta que finalmente lo dejaron rendir el examen oral y lo pasó con éxito.

Según pudo reconstruir MDZ, el funcionario no cumplió con un requisito formal que hasta hace poco tiempo se exigía en ese tipo de exámenes: la no identificabilidad. Es decir, una regla que establecía parámetros para que todos los exámenes respeten estándares genéricos para que las personas que los corrigen no puedan inferir quién es el autor. El examen de Boullaude tenía características particulares que permitían que sea identificado.

Si bien esa regla ya no está vigente y durante mucho tiempo fue discutida, cuando Boullaude rindió todavía se exigía la "no identificabilidad". El modo en que el funcionario del Ministerio de Infraestructura redactó su examen no cumplió ese requisito y el Consejo de la Magistratura tuvo que evaluar si le impedía ir al oral o si a pesar de la irregularidad le permitía continuar en el concurso. Hubo posturas enfrentadas pero finalmente se decidió que vaya al oral.

En otras palabras, el escrito estaba aprobado en lo que respecta a conocimiento y la calidad de las respuestas, pero no respetaba la forma de redacción que si cumplieron el resto de los aspirantes. "Todos los exámenes debían tener el mismo formato. La misma sangría, el mismo tipo de letra, el mismo uso de negritas, sin subrayado, etc", explicaron a MDZ. Es fue lo que no cumplió Boullaude.

Hoy por hoy ya no rige el requisito de no identificabilidad. Desde hace tiempo se venía peleando para cambiarlo y a partir del último trimestre del año pasado dejó de ser exigido. Ahora todos los aspirantes rinden oral, no solo los que aprueban el examen escrito. Esto les da la posibilidad a quienes fueron desaprobados de defender su examen de forma oral y mejorar la ponderación de la nota. Además, el nuevo sistema busca aportar transparencia ya que la mesa oral está integrada por todos los miembros de la comisión evaluadora mientras que los escritos son corregidos solamente por una persona.

Más allá de esa situación, cuando Gustavo Boullaude existía una regla de identificación que el funcionario no cumplió. A pesar de que para algunos integrantes de la comisión evaluadora entendían que debía ser descalificado, la mayoría se inclinó por dejarlo continuar. Luego, en el oral no existieron cuestionamientos.