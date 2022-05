Kicillof agitó la interna mostrándose con el funcionario más odiado por Guzmán

El gobernador Axel Kicillof se volvió a mostrar hoy, por segunda vez en una semana, con uno de los funcionarios nacionales más críticos del ministro de Economía, Martín Guzmán. Kicillof apareció junto al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, quien también estuvo en Vaca Muerta con Alberto Fernández.

Esta nueva aparición de Kicillof con Basualdo fue en Zárate, en el complejo Nuclear de Atucha. El jueves pasado fue en 25 de Mayo, en el marco de la recorrida a la termoeléctrica de esa ciudad, y estuvo precedido por la nueva declaración pública de su ministro de Desarrollo Social, Andrés "El Cuervo" Larroque, quien volvió a ratificar que el gobierno del Frente de Todos les pertenece a ellos y que uno de los puntos que se deben tratar de manera urgente es el futuro del tridente económico compuesto por los ministros Martín Guzmán, Matías Kulfas y Claudio Moroni, de Economía, Producción y Trabajo, respectivamente.

Sin embargo, ahora Andrés Larroque fue directamente contra el presidente Alberto Fernández, a quien acusó de haber traicionado el contrato con la población que los votó en 2019. "Se adulteró el contrato electoral, porque si bien Alberto todos sabemos desde siempre que expresa una mirada moderada, no llegó a la presidencia a través de esa mirada, si no que inclusive en la propia campaña sus planteos fueron otros, que tenían que ver con la mirada que siempre tuvimos nosotros y centralmente Cristina Fernández de Kirchner".

"Desde ya y por supuesto que creemos que el que traiciona el contrato electoral es Alberto Fernández. El que fuerza la ruptura permanentemente con operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina es el presidente, sin ningún tipo de duda", dijo el ministro de Kicillof, jefe de La Cámpora de la Provincia de Buenos Aires.

En este caso, la nueva foto entre Kicillof y Basualdo no es inocua. Desde hace más de un año, en el que el ministro de Economía pidió públicamente la renuncia de Basualdo, y esta no solo nunca se efectivizó, sino que fue apoyado públicamente por Cristina y Máximo Kirchner, su posición en el gobierno no sufrió ninguna modificación.

Próximamente se conocerá el nuevo cuadro tarifario de los servicios de luz y gas, al cual Basualdo se niega autorizar. Esa postura, visiblemente, es apoyada por Kicillof, un virtual ministro de Economía para el Instituto Patria, y el resto de la organización política diseñada detrás de Unidad Ciudadana.