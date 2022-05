A plena rosca: así vivieron el 1 de Mayo los políticos que quieren suceder a Rodolfo Suarez

Se muestran cautos pero ya están lanzados en la carrera por la gobernación. Ayer Rodolfo Suarez pronunció su tercer discurso en la Asamblea Legislativa y se prepara para entrar a la recta final de su mandato. Por lo bajo, distintos dirigentes tejen alianzas y trabajan en sus campañas para suceder al actual gobernador. Muchos de ellos estuvieron ayer en la Legislatura ansiando vivir el 1 de Mayo mirando a todos desde lo alto.

Es el caso, por ejemplo, del intendente Daniel Orozco. El jefe comunal de Las Heras ya ha exteriorizado públicamente sus intenciones de pelear por la gobernación y comienza a desplegar su juego a pesar de no ser el "caballo del comisario". Si bien son otros los nombres que impulsan con fuerza en la UCR, como el de Tadeo García Zalazar, Orozco dejó claro que está dispuesto a dar pelea. A tal punto que ayer llegó a la Casa de las Leyes en "modo campaña" y se acercó a recibir ovaciones de la militancia.

Tadeo García Zalazar también hizo lo propio y se fotografió con la juventud radical al mismo tiempo que destacó en las redes la gestión de Rodolfo Suarez. El actual presidente de la UCR también está anotado en la carrera por la gobernación y cuenta con el padrinazgo del exgobernador Alfredo Cornejo.

El #ModeloMendoza es el camino para la Argentina del progreso y de las oportunidades. Acompañando a @rodysuarez en la #AsambleaLegislativa2022 uD83EuDD1DuD83DuDC4F pic.twitter.com/O2a8h3Y65g — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) May 1, 2022

Sin embargo, el propio Cornejo no está descartado como candidato. A pesar de que su ambición es luchar por la presidencia las encuestas no lo acompañan y a esta altura comienza a evaluar otros planes. En ese sentido, no se descarta que intente pelear nuevamente por la gobernación. "Luego del discurso del gobernador Rodolfo Suarez en la Asamblea Legislativa, queda claro que la oposición debe responder el desafío que les realizó. Es concreto: aprobar o no la Reforma Institucional. Deben responder con un diálogo democrático y serio", disparó Cornejo.

El Frente de Todos de Mendoza critica sin fundamentos y no influye sobre el Gobierno Nacional para que el presidente laude por Portezuelo del Viento y termine con la discriminación del interior del país para salvar a AMBA, entre otras tantas cosas. pic.twitter.com/nYkprERYey — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 1, 2022

Dentro de Cambia Mendoza hay otro competidor que comienza a despegar. Se trata del diputado del PRO Omar De Marchi. El exintendente de Luján ya disputó las PASO en 2019 como precandidato a gobernador y fue derrotado por Rodolfo Suarez. Sin embargo, no baja los brazos y en 2023 volverá a luchar para sentarse en el sillón de San Martín. "Rodolfo Suarez tuvo un buen mensaje, sobrio y descriptivo de la realidad mendocina en tiempos de pandemia. El mayor desafío de Mendoza es la transformación del sistema educativo. Es la herramienta más poderosa para salir de la pobreza", dijo De Marchi.

Otro que peleó por la gobernación en 2019 y asegura que volverá a hacerlo es el líder de Protectora José Luis Ramón. Recientemente aliado al Frente de Todos, el domingo dejó claro que su bandera como diputado provincial será la defensa de los consumidores y repite que su objetivo es pelear por la gobernación.

Dice @JoseLuisRamonOk que le encantaría ser parte del bloque @TodosMza pero no se ordenan. Y que tiene 38 proyectos legislativos para presentar @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/PNQrb41lw3 — Laura Fiochetta (@MLauraFiochetta) May 1, 2022

Hubo otros nombres que brillaron por su ausencia. Fue el caso del intendente de Lavalle, Roberto Righi. El histórico jefe comunal no puede presentarse por una nueva reelección y está armando un programa de gobierno para ser el candidato del PJ en 2023. Otro ausente fue el exdiputado nacional Luis Petri, que también quiere pelear por la candidatura dentro de la UCR. Si estaba el intendente de Ciudad Ulpiano Suarez, pero ha dado a entender que esperará hasta el 2027 para pelear por la gobernación y antes intentará ser reelecto como jefe comunal.