El SUTE irrumpió en la subsecretaría de Trabajo y reclama aumentos

Hace dos días el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) publicó una carta en la que reclamaba que se convoque a una mesa paritaria para discutir un aumento salarial. En ese clima de tensión, este jueves coparon la Subsecretaría de Trabajo luego de que representantes del gobierno no se hicieran presentes en el encuentro pautad por la paritaria no salarial.

"En el marco de la paritaria no salarial nos presentamos en la Subsecretaría de Trabajo. La reunión estaba pactada a las 10 de la mañana y el gobierno provincial no se presentó", aseguraron desde el SUTE y compartieron un video en el que se puede observar a un gran número de personas del sindicato dentro del edificio gubernamental.

"Buscando mejorar las condiciones de trabajo e infraestructura de las escuelas, entre otros pedidos, asistimos a la reunión. Sin embargo no hubo diálogo por ausencia de las autoridades", agregaron desde el gremio y dejaron por escrito el pedido para que el 26 de mayo representantes del gobierno se presenten con una propuesta para resolver las necesidades que tienen las escuelas.

@carisedano "El 18 de abril acordamos que hoy teníamos paritaria, sin embargo el gobierno no se hizo presente. En lugar de profundizar el diálogo lo abandona" — SUTE (@sutemendoza) May 19, 2022

"El 18 de abril acordamos que hoy teníamos paritaria, sin embargo el gobierno no se hizo presente. En lugar de profundizar el diálogo lo abandona", dispararon. "Hoy el gobierno de Rodolfo Suarez no fue a la paritaria. ¿Se quedaron durmiendo? ¿Dejaron de creer en la paritaria? ¿Les agarro un ataque de autoritarismo? Esto para que después no se hagan las gallinas encandilada cuando les explotan los conflictos", disparó el titular de la CTA Gustavo Correa.

Hoy el gobierno de @rodysuarez no fue a la paritaria. Se quedaron durmiendo? Dejaron de creer en la paritaria? Les agarro un ataque de autoritarismo? Esto para que después no se hagan las gallinas encandilada cuando les explotan los conflictos. pic.twitter.com/PV8km8qqmo — Gustavo Correa (@gustavocorrea77) May 19, 2022

En medio de este conflicto, el lunes el sindicato le envió una carta al gobernador pidiendo "la reapertura urgente de la mesa de discusión salarial". "El acuerdo paritario alcanzado en el mes de marzo, luego de una ardua negociación y de la aceptación por parte del plenario provincial, logró el gran hito de volver a blanquear por completo nuestro salario y sin estar atado al presentismo, pero estuvo pensado en un contexto económico y con una proyección inflacionaria muy diferente a la que nos presenta la realidad actual", manifestaron.