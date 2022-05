Jueces pidieron decisión política para luchar contra el narcotráfico

Ante un auditorio repleto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario y con un fuerte operativo de seguridad, se desarrolló ayer el encuentro de jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial para brindar su apoyo a los colegas santafesinos en su lucha contra el crimen organizado que tiene en vilo a toda la sociedad. La cifra de muertos por ajustes narcos ya arrojó en lo que va de 2022 más de 100 víctimas.

Del encuentro participaron más de 120 magistrados y los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además del procurador Eduardo Casal y el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires Juan Mahiques, entre otros. La jornada solidaria con la Justicia de Rosario, se desarrolló desde las 11 hasta las 13:30 y se transmitió a través de YouTube.

A la hora de dar su discurso el presidente del Máximo Tribunal Horacio Rosatti fue contundente. Primero pidió un minuto de silencio por el brutal asesinato del fiscal de Paraguay Marcelo Pecci para luego manifestar que el narcotráfico “debe ser abordado desde diferentes perspectivas ya que no se puede combatir con éxito sin batalla cultural previa”. Luego dijo que tiene que haber una “decisión política firme, clara y contundente”.

Rosatti remarcó que se debe procurar la inclusión social, generar la cultura del trabajo y el respeto por el prójimo ya que sin eso “el narcotráfico encuentra tierra firme. Esto no se logra de un día para el otro, pero no significa que no deba ser intentado una y otra vez. La decisión política es fundamental", añadió y sostuvo: “Debe ser expresada por todos los poderes del Estado, uno cohesionado es fundamental. No se puede combatir el crimen organizado con desorden”.

Durante su discurso habló de la asimetría que existe en el país donde en algunos lugares rige el sistema acusatorio y en otros no y esa falta de coordinación funcional al crecimiento del delito. Así también resaltó la necesidad de la cobertura de las vacantes existentes. “No se puede decir que se lucha y no cubrir. Se ha llegado al 50 por ciento de cargos vacantes. Hay que tener vocación política para combatir este flagelo. Las vacantes hay que cubrirlas con los magistrados más idóneos”.

El presidente de la Corte se refirió a la situación del Poder Judicial: “Sabemos que la Justicia la pasa mal, los jueces, los fiscales pero también la gente común. Venimos a ratificar nuestra solidaridad y compromiso con los jueces federales y provinciales”. Manifestó que es un compromiso que requiere de una actitud proba: “Reclamamos la protección necesaria para nuestros jueces y fiscales y sus familias, porque el miedo es parte del crimen organizado”. A sus conceptos agregó que "estamos frente al miedo que está instalado y ha recrudecido en las últimas horas. Como Corte no venimos a instalar una dicotomía entre federal y provincial. Venimos a decir que haremos los mejores esfuerzos para cumplir las expectativas de la gente. Que la cárcel no controle la calle sino que sea al revés”.

En relación a las bandas narco aseguró: “Es tramposo reducir esto a una lucha tribal entre clanes. Aquí no hay neutralidad posible. La indiferencia no es neutralidad sino complicidad. Ha generado caldo de cultivo para la acción terrorista de estos grupos”.

En definitiva “lo que la gente quiere saber es de qué lado está cada uno y esto nos involucrada todos los poderes y el resto de las organizaciones sociales. Estamos del lado de la ley y la convivencia pacífica. Que se note quienes están de un lado y quienes aparentando estar no lo están”, resaltó.

A su turno Ricardo Lorenzetti resaltó que estamos en una etapa donde escuchamos que hay sicarios, secuestros extorsivos, extorsión. “Es una verdadera tragedia humana. Porque no hubo una política de estado en estos 10 años. Hay un problema importante”, al tiempo que habló de la necesidad de hacer un diseño integral, sistémico y permanente e institucionalizar los barrios, lo que requiere trabajo del municipio y la iglesia.

El magistrado al referirse a la cuestión de la seguridad dijo “no sólo hay que coordinar la actividad de fuerzas de seguridad sino la necesidad de presencia policial para que la gente la vea y le de tranquilidad. Hace falta una fuerza sofisticada. Hay tecnología drones, hay mapas digitales. Inteligencia que debe estar coordinada”.

Resaltó también la Ley de Extinción Dominio, el control de Aduana, Migraciones y AFIP. “La desarticulación de la economía del delito es clave. Si no hay dinero, disminuye. Es importante fortalecer la Justicia y crear nuevos juzgados y políticas claras”.

Lorenzetti dijo que podemos tener jueces y fiscales pero “después no tenemos donde enviarlos (en relación a los delincuentes). El sistema carcelario en general está en una situación crítica. Cómo puede ser que sigan trabajando desde la cárcel. No solo no logramos que sean limpias sino detenerlos en la acción delictiva y que pasa con los niños de las familias encarcelaras porque hay una educación en el delito”.

A la hora de hablar de propuestas para el combate del crimen organizado, el juez fue enfático y aludió a la necesidad un abordaje integral y permanente. “Esto se está logrando hoy aquí porque hemos conversado con las autoridades, porque acá no hay divisiones, estamos todos: intendente, gobernador, senadores, diputados, Consejo de la Magistratura, Porte provincial”. Al tiempo que enfatizó que debe crearse una agencia: “Un grupo que se reúna todas las semanas, jueces, servicio penitenciario pero también representantes de la política y lugares claves como aduana y AFIP”.

“Hemos venido a apoyar a quienes están sufriendo pero también hacer una propuesta general de trabajo. No estigmaticemos Rosario porque no es el único lugar donde sucede. Todos tenemos deseo de tener otro país. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar. Pongamos en marcha este tren”, sostuvo.

Entre los expositores también estuvo el doctor Javier Leal de Ibarra, presidente de la junta de presidentes de las Cámaras Federales y Nacionales que instó a la Corte para que lleve adelante una auditoría de lo que está pasando y propuso la Intervención todos los poderes del estado.

“A muchos nos dijeron tengan cuidado. Lejos de asustarnos y cuidarnos esto debe servir para llevar con valentía el juzgamiento e investigación del narcotráfico”, sostuvo.

Entre los expositores del encuentro, la última en hablar fue la jueza Alícia Vence que se refirió a la problemática en el conurbano y remarcó que allí se organizan en clanes y se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente. “La mayoría de los miembros detenidos siguen operando desde los centros de detención. En los últimos allanamientos encontramos 5 celulares en una celda”, remarcó e instó a recordar una imagen que a su entender vale más que mil palabras, aquella de familiares ingresando a centros médicos en febrero pasado cuando sus hijos, hermanos, primos se intoxicaron con droga cortada con carfentanilo.

El proceso es largo y precisa de un trabajo mancomunado y de una decisión política. Ese es el resumen claro de lo que fue este encuentro organizado por AJUFE a la que adhirieron la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA), la Junta de Presidentes de Cámara Nacionales y Federales, la Junta de Tribunales Orales de la República Argentina, la Asociación de Magistrados y la Asociación de Fiscales (AFFUN). También adhiere al encuentro la Unión Empleados de la Justicia de la Nación y la Asociación de Jueces Federales de Brasil.