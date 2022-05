Javier Milei se despachó con todo contra Martín Guzmán

Javier Milei volvió a criticar en durísimos términos al ministro de Economía, Martín Guzmán, por sus recientes declaraciones sobre el proyecto de reforma monetaria que propone el liberal y su defensa de la redistribución de ingresos.

Durante una entrevista en televisión, el funcionario aseguró que la iniciativa de una dolarización en la Argentina propuesta por Milei y otros sectores liberales "es un delirio". También remarcó que "dolarizar es aceptar una derrota como país".

"Martín Guzmán está bien del lado de la casta. Dice que perder una herramienta para estafar a los argentinos es una derrota para el país, cuando en realidad lo sería para la casta política que dejaría de robarnos con el señoreaje. Para él, es delirio eliminar el robo de la política", arrancó el libertario en una serie de tuis que subió a su cuenta personal.

Si a ello le sumamos un mundo con individuos distintos y bienes heterogénos (sea por intertemporalidad o múltiples presentes y futuros), no sólo está el efecto impacta directo en ingreso y utilidad sino también en los precios relativos por el efecto de haber redistribuido ingreso — Javier Milei (@JMilei) May 12, 2022

En ese sentido, el economista aseguró que esas declaraciones del ministro "no sorprenden viniendo de alguien que subiendo impuestos dice que no hubo ajuste porque no se bajó el gasto público en términos reales". Asimismo, señaló que "aún con un Estado similar al agente representativo, lo cual, sólo implicaría una redistribución del ingreso, ello dañaría vía justicia social".

"Habría que decirle que la justicia social es injusta por financiarse con un robo y por implicar un trato desigual ante la ley. Obviamente para Martín Guzmán, los políticos son ciudadanos de primera y el sector privado los esclavos", enfatizó el diputado.

Una vez reconocido estos daños se presentan dos tipos de daños. Por un lado, los que ocurren en el presente que hacen que por incentivos "la torta" a redistribuir sea más chica. Por otro, en términos dinámicos bloquea la capacidad de descubrimiento y ello castiga al crecimiento. — Javier Milei (@JMilei) May 12, 2022

A modo de cierre, Milei manifestó que "ahora podemos ver con claridad porqué hace tanto daño desde el ministerio", y le cuestionó: "Por un lado, parece que está flojo en teoría económica y más aún en evidencia empírica. Por otro lado, es un enemigo de las personas de bien, ya que su operación está en favor de la casta".