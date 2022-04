La actividad de Martín Guzmán que enfureció a los kirchneristas

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, habló sobre la presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Foro de Llao Llao. Dijo que esto indignó al ala kirchnerista de la coalición de Gobierno y dio los fundamentos.

Martín Guzmán arribó a Bariloche en un vuelo privado proveniente de la ciudad de Neuquén para participar del Foro Llao Llao. Esta acción indignó a los kirchneristas y Burgueño contó por qué.

"No les puedo explicar el enojo, narrado en primera persona por alguien que lo vivió, de los kirchneristas con Martín Guzmán. Es que se enteraron casi por los medios que ahora el ministro 'le habla y le da explicaciones al enemigo'", dijo irónicamente Burgueño.

Es que en el Foro de Llao Llao participaron empresarios como Marcos Galperín (de Mercado Libre), Karina Román (de la compañía de logística Román), Martín Migoya y Guibert Englebienne (de Globant), el grupo Endeavor y Federico Braun (de la Anónima). Sobre este último, el economista dijo que para el kirchnerismo "es la personificación del mal, porque tiene 3 características claves para convertirse en enemigo de los k: los miembros de la familia Braun son banqueros, tienen una cadena enorme de supermercados y algunos fueron funcionarios en el gobierno de Mauricio Macri".

Luego, Burgueño insistió en que "cuando se enteraron en el kirchnerismo del evento y de la asistencia de Guzmán los insultos que esbozaron fueron terribles". Y opinó: "Uno no entiende por qué el enojo. ¿Por qué no puede ir el ministro de Economía a reunirse con parte de los grandes empresarios del país? Se trata de un foro con 60 empresarios en serio y argentinos, no multinacionales, aunque algunos de ellos sí son creadores de multinacionales. ¿Qué tiene que hacer la jefe de la cartera? Ir, explicar y convencerlos de que inviertan".

"Solamente en este país se insulta a un empresario como Galperín. En vez de llamarlo y preguntarle qué necesita para crecer, como hizo Javier Bolsonaro en Brasil", dijo. Según narró el economista, en el país carioca, una empresa con el 100% de sus capitales extranjeros no puede ser sponsor del fútbol. Pero Mercado Libre es sponsor del Flamengo, por uno de los pedidos que Galperín le hizo al presidente brasileño. "Y Bolsonaro le firmó el permiso especial en 15 minutos. También le permitió abrir los aeropuertos de noche para que viajen aviones. Así, hoy Mercado Libre es una de las empresas más grandes de Brasil, mientras que acá le ponemos trabas porque una vez dijo que le gustaba Macri", concluyó.