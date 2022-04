El sincericidio de Martín Guzmán sobre dos temas clave

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentó hoy en Bariloche -donde permanece varado- ante un auditorio compuesto por los principales empresarios del país que conforman el denominado Foro Llao Llao. Entre muchos conceptos relacionados a la economía del país, el funcionario se sinceró sobre dos temas claves. Por un lado, dijo que la emisión genera inflación y hay que bajarla, y por el otro, destacó que los subsidios excesivos generan un problema para el funcionamiento de todo el sistema económico.

Guzmán, concretamente, expresó que "no es que la inflación se baja simplemente contrayendo la política monetaria, simplemente dejando de emitir. ¿Hay que bajar la emisión? Por supuesto. Y eso es lo que estamos haciendo". Asimismo, sobre los subsidios excesivos, dijo: "Generan un problema para el funcionamiento de todo el sistema económico, y eso hay que bajarlo".

Al mismo tiempo, habló de recuperación económica y sentenció: "Hubo un crecimiento de la inversión, que creció 32,9% en el 2021. Con ello un crecimiento fuerte del empleo, casi 1.200.000 puestos de trabajo creados en 2021. La tasa de actividad creciendo y al mismo tiempo la tasa de desempleo bajando al 7% luego del estímulo trazado de 13,1% a medidos de 2020".

"Cuando escasean los dólares es cuando se limita la posibilidad de crecer. Esto es lo que tenemos que entender muy bien a la hora de administrar la política económica", completó al respecto. y manifestó: "Si queremos crecer de forma sostenida es también necesario que las exportaciones de nuestro país crezcan".

Por otro lado, destacó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y dijo al respecto: "Es muy importante para la Argentina poder ir transitando los procesos de resolución de deudas externas. Tenemos el compromiso de cumplir el programa, y eso es lo que venimos haciendo. En el primer trimestre hemos cumplido los objetivos que nos trazamos en lo fiscal, en lo monetario y desde el punto de vista externo".

En cuanto a lo energético, destacó que "hoy es central para el crecimiento del sector invertir en infraestructura y complementar la inversión pública con la inversión privada. La parte de infraestructura hay que pensarla con una lógica de integración. Estamos trabajando dentro de este esquema de reglas del juego en adaptar el tema de regulaciones de capital para facilitar la entrada de capitales en el sector energético en la Argentina".

Y añadió: "Vemos que la Argentina tiene la posibilidad de producir gas natural licuado y vamos a trabajar para que la Argentina produzca gas natural licuado".

Defensa a la polémica "renta inesperada"

Por otro lado, Guzmán defendió con uñas y dientes el proyecto de "renta inesperada" y sentenció: "Si el crecimiento económico no es compartido no es progreso. Una sociedad que en serio no busca encontrar mecanismos para crecer en forma equitativa va a estar condenada a la ausencia de progreso".

Al mismo tiempo, expresó que "cada vez que Argentina tuvo un período en el cual hubo un crecimiento económico que no se distribuyó de forma razonable, no se pudo sostener en el tiempo. Tenemos que construir colectivamente una sociedad que sea más justa, que tenga una distribución en donde el crecimiento se comparta al mismo tiempo en el que se alienta a la inversión".

Y cerró: "Estamos hablando de una situación excepcional, que nos genera un problema como sociedad, un problema distributivo. Esto se debe hacer de una forma que no desaliente la inversión, sino que la aliente. No solamente se busca identificar, sino que, si ese mismo componente se reinvierte, la contribución sería menor, buscando alentar la reinversión de esa renta".