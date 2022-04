Denuncian ante el Inadi al legislador "antipiquetero" de Javier Milei

La dirigente del Frente de izquierda del MST, Celeste Fierro, y la referente piquetera del Movimiento Sin Trabajo "Teresa Vive", Mónica Sulle, presentaron hoy una denuncia por discriminación contra Ramiro Marra, el diputado estrechamente ligado a Javier Milei, y su Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA) ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), al considerar que se trata de una "ofensiva antiderechos".

"Estos sectores como que se presentan como libertarios, van en contra de las libertades democráticas como el derecho a la protesta y además incitan con sus dichos y estos nuevos movimientos a la violencia y al odio", dijo Ferro en un video difundido en su cuenta de la red social Twitter.

Por su parte, Sulle expresó: "Ante las declaraciones que hizo -Marra- que nos manda a trabajar, es justamente uno de los pedidos que venimos haciendo en cada una de nuestras movilizaciones en nuestros acampes: la necesidad de tener un trabajo formal, y no tenemos respuesta desde el Gobierno, ni del Ministerio de Desarrollo. El Sr. Marra tiene que tener claridad de que no somos nosotros el problema, con los programas sociales no sostenemos las casas, trabajamos en la economía informal".

Entre los hechos detallados en la denuncia, se señala que el Movimiento Antipiquetero Argentino promovido por Marra "pretende avasallar los derechos constitucionales de un determinado grupo social: pobres y desocupados 'piqueteros'".

"Es un método de lucha para visibilizar lo que el poder busca esconder, es sacar a luz la situación crítica que viven millones. Ante la imposibilidad de parar la producción o un servicio, como sí pueden hacer les trabajadores activos, se cortan calles o rutas para reclamar trabajo genuino y respuestas del Estado para garantizar derechos elementales", explicaron en la presentación.

Ya estamos generando acciones concretas, vamos a terminar con los piquetes. Haciendo lo que los políticos no hicieron durante 15 años. https://t.co/44d6yyw4pd — Movimiento Antipiquetero Argentino (@antipiquetero) April 26, 2022

Por otra parte, denunciaron que el Movimiento "no se denomina Antipiquete" sino puntualmente "Antipiquetero" y, en ese sentido, advirtieron que "no sólo apunta en contra de determinada forma de lucha, sino también en contra de aquellas personas que eventualmente ejercen ese derecho democrático y constitucional a la protesta social".

Por último, concluyeron que "de los dichos del propio Marra y de las proclamas de su Movimiento Antipiquetero Argentino se desprende que se trata de una organización cuya esencia es el odio de clase, toda vez que estigmatiza y promueve la criminalización del sector social de pobres y desocupades, y en particular contra quienes reclaman, fomentando la restricción de los derechos constitucionales que como seres humanos les caben".

Ramiro Marra junto a Javier Milei.

El proyecto

El legislador porteño Ramiro Marra, perteneciente a La Libertad Avanza -partido liderado por Javier Milei-, presentó un proyecto que busca prohibir las manifestaciones callejeras que incluyan interrupciones a la "libre circulación" y al "funcionamiento normal de los servicios públicos" y propone, a su vez, que el Gobierno local designe un "espacio particular" que sirva para la realización de las protestas.