Sube el dólar blue y hay quienes dicen que es un boicot del kirchnerismo a Guzmán

Mientras que el kirchnerismo sigue enfrentándose al ministro de economía, Martín Guzmán, sube el dólar blue -que ya cotiza en $211 para la venta-. A partir de esto, hay quienes sostienen la teoría de que podríamos estar frente a un boicot a la política económica de Alberto Fernández proveniente de la misma coalición. Eso lo analizó el economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño.

En otro capítulo del enfrentamiento entre el kirchnerismo y Guzmán, el ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque en una entrevista dijo que a al ministro de economía nadie lo votó y que en todo caso hubo un veredicto de la sociedad con el cual desaprobaba la política del gobierno en las PASO.

Por otro lado, el dirigente Luis D' Elía salió a bancar a Guzmán y aseguró que Larroque no es nadie, que tampoco lo votó nadie y que en todo caso está en ese lugar porque es amigo de Máximo Kirchner. A partir de esto, Burgueño opinó que hemos asistido a "otro espectáculo dantesco y penoso" que afecta a la economía argentina.

El analista económico comenzó hablando sobre la suba del dólar blue y de los dólares financieros. "Hay algunas explicaciones que te da el mercado: es fin de mes, por lo tanto es un momento de balances. La gente y los empresarios evalúan cuántos pesos le quedaron y para resguardarse, compran dólares".

"Siguiendo esa lógica, uno podría pensar que ahora vendrían momentos de venta para cubrir gastos (pago a proveedores, sueldos, AFIP, etc). Además, los que compraron en la racha de dólar barato, hasta el lunes diría yo, hicieron una diferencia en pesos. Pero nadie está capacitado para anticiparse tanto al precio del dólar, que hoy sube y mañana baja sobre todo el dólar blue, que es un mercado muy chico. Simplemente decimos que las explicaciones técnicas pasan por ahí", continuó.

Luego, Burgueño invitó a una reflexión más profunda: "Lo que pasa con el dólar es lo mismo que sucede con muchos otros factores de la economía actual, es la falta de confianza de los operadores financieros ante el espectáculo dantesco, penoso, que está mostrando la política de Argentina. Así no se hace. Decirle a Guzmán, '¿a vos quién te votó?' Nadie vota a un ministro de economía. En todo caso también podríamos decir lo mismo de Luana Volnovich -Directora ejecutiva del Programa de Atención Médica Integral del Gobierno de Argentina-".

Guzmán no respondió al chicaneo del kirchnerismo.

Para el economista, esto "es una pelea de barro. Al kirchnerismo no le gusta la política económica, ya están hasta el cuello de Martín Guzmán y van a hacer todo por boicotear su gestión y por impedir que el ministro tenga éxito. Pero si Guzmán no tiene éxito, en definitiva todos nosotros no lo tenemos. Guzmán termina esto, se va a Estados Unidos y se convierte en un especialista en renegociación de deuda y no tendrá más problemas en su vida. Eventualmente, en algún momento, volverá a ser funcionario o lo será de algún organismo financiero internacional. En el medio, los que la vamos a pasar realmente mal somos nosotros, porque cada vez que dicen algo así más firme queda Martín Guzmán y más débil queda la coalición gobernante".

¿Podrían las "manos amigas" intervenir ahora para subir el dólar blue?

Así como en octubre de 2020, cuando el dólar blue subía estrepitosamente, se supo que "manos amigas" al Gobierno habrían intervenido para detener el aumento de la divisa paralela, ahora hay quienes sostienen que aumenta por un boicot del kirchnerismo a Guzmán. ¿Es esto posible?, se le consultó a Burgueño. "No puedo responder eso, no me consta de ninguna manera. Más bien diría que no hay manos amigas, porque si las hubiera no hubiera subido como subió".

"En octubre de 2020 quienes hicieron bajar el dólar blue no fueron precisamente de La Cámpora. Te diría que del otro lado. Yo creo que no hay manos amigas operando", insistió el economista.

"El mercado paralelo, en un momento extraordinario, no maneja más de 7 millones de dólares por día. Por lo que estar tan pendiente del dólar blue es un error político. Con una compra de 500 mil dólares ya manejaste el mercado y marcaste tendencia, después el tema es sostener esa tendencia en el tiempo. Por eso, una suba de 6 pesos no puede tomarse en serio, porque puede que sea real pero también puede que la gente esté asustada", concluyó.