Los carteles que le ponen picante a la interna de Juntos en la provincia de Buenos Aires

Muchos bonaerenses se vieron sorprendidos este fin de semana largo, por las Pascuas de Resurrección, con los carteles que aparecieron en la Ruta 2, Corredor del Atlántico y en las principales rutas turísticas bonaerenses; con la consigna GRINDETTI – GARRO HACEMOS 2023. Un lanzamiento político que le pone más condimento, a la ya sazonada interna de Juntos por el Cambio en la provincia de buenos Aires. ¿Será el punta pie de partida para una nueva fórmula que aspira a llegar al sillón de Dardo Rocha el año próximo?

Los protagonistas de la cartelería son los intendentes de Lanús, Néstor Grindetti, y de La Plata, Julio Garro, le bajan el tono a toda especulación electoralista y afirman que no es tiempo de hablar de candidaturas. Sostienen que “Juntos Hacemos” nació con el objetivo de ampliar la base electoral en los 135 municipios bonaerenses de la mayor alianza opositora para ser una alternativa real al kirchnerismo y a La Cámpora el próximo año.

Tanto Grindetti como Garro fueron los jefes comunales que más injerencia tuvieron en la campaña de Diego “El Colo" Santilli a diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires. El de Lanús fue el Jefe de Campaña y el armador político de Santilli; mientras que el platense se encargó del operativo de fiscalización en todo el territorio bonaerense algo clave en la victoria de las PASO frente al radicalismo, que llevaba de candidato a Facundo Manes y posteriormente en el triunfo de las generales.

En términos de especulaciones políticas, Néstor Grindetti hizo pública su decisión de no competir por un nuevo mandato en su distrito y ungió como sucesor a su actual jefe de Gabinete Diego Kravetz. Por lo que no se descarta que el lanusense se postule a algún cargo legislativo el próximo año. Los más osados dicen “Y por qué no para el sillón de Dardo Rocha”. Por otra parte, todo hace indicar que Julio Garro, su socio político en “Juntos Hacemos”, va a competir por un tercer mandato al frente del municipio platense. Luego de que la Legislatura bonaerense diera luz verde a todos aquellos que hayan sido electos en el 2015 para presentarse a un nuevo y último mandato…. Bien es sabido que en política nunca está dicha la última palabra y en terreno de especulaciones algún que otro apostador pone unas fichitas al binomio para pelear en la interna opositora por la gobernación de la provincia de Buenos Aires

El 22 de abril en Lobos se lanza “Juntos Hacemos”.

No es casual que “Juntos Hacemos”, la pata peronista de Juntos por el Cambio, se presente en Lobos La Ciudad que lo vio nacer al General Juan Domingo Perón. Ambos intendentes suscriben en sus orígenes al peronismo.

Es por eso que eligieron a Lobos como cabecera para el avance que harán en todo el territorio bonaerense. Para eso contaran con el apoyo de los 20 intendentes del PRO, los 6 aliados “vecinalistas”, legisladores nacionales y provinciales, y los concejales con los que cuenta el espacio. El trabajo está orientado a ampliar la base electoral de Juntos por el Cambio sumando a desencantados del Frente de Todos y cerrando alianzas con otras fuerzas políticas.

MDZ habló con uno de los armadores políticos de “Juntos Hacemos” que ratifico la intención de sumar a nuevos referentes de otros espacios políticos de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, al armado de Juntos por el Cambio de cara al 2023 como alternativa de La Cámpora. Destaco: “Tenemos que potenciar el espacio, vamos a ir a buscar a todos los que quieran sumarse y ser parte de este frente electoral que se convirtió en la principal alternativa política al kirchnerismo en la Provincia”

En ese sentido, sostuvo que trabajarán para sumar a expresiones del peronismo disconformes por los malos tratos de La Cámpora y el gobierno provincial, junto a radicales, partidos vecinalistas e independientes.

Asimismo, remarcó que la intención del espacio es trabajar para recuperar la identidad de la provincia de Buenos Aires, “tenemos como objetivo darle una mayor autonomía a los intendentes, que son quienes están mejor preparados y más capacitados para atender las problemáticas de sus municipios. Para eso estamos trabajando en proyectos para descentralizar el poder de la provincia”

Desde “Juntos Hacemos” afirman que están abiertos a sumar todo tipo de expresiones políticas que tengan como límite personal e ideológico al kirchnerismo. Sostienen que van a aportar plataforma a la mesa de Juntos por el Cambio al armado electoral nacional y provincial del 2023.

Se espera que el próximo viernes en Lobos estén presentes, en el lanzamiento de “Juntos Hacemos”, los principales referentes nacionales y provinciales de la mayor Alianza opositora al kirchnerismo.