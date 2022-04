"No hay que tenerle miedo a un súper ministro de Economía"

Martín Redrado recibió a MDZ para ofrecer su visión sobre la economía y las medidas necesarias para superar la crisis. Su opinión sobre criptomonedas, el futuro del dólar y la debilidad de Martín Guzmán en el gabinete, en una charla exclusiva.

- ¿Hay clima para la invertir en el país?

Es un clima frío de inversión, no hay horizonte. Al no haber previsibilidad de las principales variables económicas y al vivir una economía del día a día, el clima de inversión es excesivamente cortoplacista. La política económica no da previsibilidad de cuánto se va a pagar de salarios, de cuánto va a ser la tasa de interés, tarifas; es una economía del “vamos viendo”.

-¿Algún sector específico con buen pronóstico de crecimiento?

Hay sectores que les va bien, como el agro. Si tuviera una capacidad pública, le recomendaría a nuestros funcionarios negociar con los mandatarios de Francia, Alemania o la Unión Europea para suministrarles una vía alternativa del gas de Rusia y proveérselo acá en la Argentina. Ofrecerles que construyan los gasoductos, que los financien y hacerles contratos a largo plazo.

Asimismo, están los servicios de conocimiento. Programas, informática, ciberseguridad, programadores. Son sectores puntuales que no alcanzan a toda la población. El litio se mira mucho también.

- ¿Qué opina de las retenciones al campo y de qué manera incentivaría la producción?

Las retenciones son un impuesto extorsivo. Se han impuesto en la Argentina como una manera de cobrar impuesto a las ganancias que no se cobran. Tenemos que cambiar la matriz tributaria. Falta confianza y credibilidad. ¿Cómo se recupera? Con un conjunto de leyes. No veo sólo las retenciones sino la visión integral. Hay que darle impulso a las exportaciones. Argentina debería plantearse hacer un cambio, ahora o más adelante, que incluya una serie de leyes que sean votadas por mayorías especiales del Congreso. Debería haber una ley de impulso a las exportaciones que baje las retenciones a 0 para todo incremento de exportación. Por ejemplo, vendiste 100 unidades de lo que producís, pagás las retenciones que se pagan siempre. Vendes 10 unidades más y sobre éstas pagas 0 retenciones. Esto marca cómo hago políticas públicas: con incentivos. Ahora es todo represión, cepo, recontra cepo, más restricciones. Creyendo que así se puede controlar la política económica. Se requieren incentivos. Bajar impuestos, utilizar la banca pública para dar créditos a largo plazo en pesos y a tasas que sean convenientes, tomar arancel externo común, entre otras cosas del set económico.

- ¿Hace falta un Ministerio de Economía más fuerte?

No hay que tener un superministro de economía. No existen. No le pueden hacer sombra a los políticos. Esto se da por el fenómeno Cavallo, Lavagna. Los ministros están a tiro de decreto. Lo que es importante es que alguien sea responsable y rinda cuentas por las tarifas, por la política fiscal, por las retenciones, por los impuestos, por los subsidios. El ministro tiene que ser responsable, rendir cuentas y si le va mal hay que echarlo. No hay que tener miedo a una visión omnicomprensiva.

- ¿Cómo se pueden aplicar estas políticas con las internas que tiene el ministerio de Economía en la actualidad?

Voy más allá. ¿Es necesario tener 22 ministerios? No llegamos a nombrar 10 ministros y somos gente informada. Argentina debería contar con 8 ministerios.

Los únicos tres planes de estabilización realizados en el país tuvieron un programa económico, un plan integral, un equipo económico y luego leyes. Cavallo tuvo la ley de convertibilidad; Sourrouille, la del desagio; y Lavagna, la de emergencia económica. Todos tuvieron sustento político detrás. Se necesita un equipo que trabaje de manera convergente. Es fundamental tener una cadena de mando clara.

- ¿Cómo ve el acuerdo con el FMI?

Antes era el plan “vamos viendo” y ahora el “postergar”. No hay ninguna solución a los tres principales problemas que hay en la Argentina: la alta inflación, el estancamiento económico y la pobreza. También el equipo económico tardó muchísimo tiempo. Deberían haber arrancado a negociar apenas asumieron. Ni los accionistas del Fondo ni los del gobierno quisieron el default. En la base tiene ajuste fiscal, la pauta monetaria y la pauta de acumulación de reservas. Es un acuerdo típico con el Fondo Monetario. No veo horizonte de default en Argentina pero tampoco hay previsibilidad.

- ¿Y el dólar? ¿Qué horizonte de devaluación entiende que hay en Argentina?

La clave para salir de ésta es generar más oferta de divisa y no más restricciones. Lamentablemente, desde 2019 hemos sido cepo, recontra cepo, más restricciones. Esto no genera más oferta de divisas. Al no haber incentivos, se le hace más difícil al BCRA. Hay un desafío en el segundo semestre del año. Depende de las importaciones de energía, en particular de gas. Estamos con la frazada corta porque se terminan usando dólares de la reserva para asegurar la provisión de gas a las industrias y hogares. Si los gastan, también tienen problemas de falta de dólares. Falta de dólares o cortes de energía. Hay más tensión en la brecha cambiaria en el segundo trimestre de este año.

- Si el gobierno incumple con los pagos del acuerdo con el FMI, ¿cree que pueden peligrar los desembolsos por parte del Fondo?

Es una cuestión de matices. La propensión del Fondo va a ser este enfoque de seguir pateando la pelota para adelante a menos que haya incumplimientos muy graves. Está claro que van a agregar incertidumbre las evaluaciones trimestrales. La respuesta es depende. Depende del grado de desvío que tenga sobre la meta. La propensión va a ser buscar perdones o medidas que puedan corregir esos desvíos.

- ¿El gobierno lo consulta en materia económica?

El poder Ejecutivo ya no. Todos saben que conozco a Alberto Fernández desde que era superintendente de seguros. Igualmente, yo nunca toco la puerta de nadie. Es más frecuente la consulta de gobernadores, intendentes, tanto de oficialismo como de oposición. Ubicarse cerca o no de un candidato perjudica el debate. Siempre voy a aportar desde las recomendaciones económicas.

- ¿Invierte en criptomonedas? ¿cuáles recomendaría?

Las criptomonedas han llegado para quedarse. Vamos a tener una consolidación en 3 o 4 de las más importantes que tengan mejor blockchain. Ethereum tiene la mejor tecnología detrás. Le sigue Bitcoin. Igualmente, no creo que vayan a reemplazar a las monedas centrales. Las tomo como un activo de riesgo. Al que le gusta puede ir más allá. Mi hijo está muy metido en las NFTS.

- ¿Cómo quedó su relación con Cristina Fernández de Kirchner?

Es sabido que ella me invitó a conversar tres días después de que escribió la carta sobre el bimonetarismo. Fue una entrevista donde hablamos sobre mis ideas respecto a la Argentina. No hubo referencia al pasado. Cada tanto tenemos un contacto por whatsapp.