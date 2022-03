La desconcertante actitud de Martín Guzmán mientras se debate el acuerdo con el FMI

El Congreso debate desde ayer y hasta mañana jueves el acuerdo con el FMI. El PRO quiere votar en contra, la Coalición Cívica busca aprobar el endeudamiento pero no el plan económico para alcanzar los objetivos del Fondo y la UCR se muestra más flexible pero ya aseguraron que la coalición opositora Juntos por el Cambio votará unida. Los kirchneristas y Máximo Kirchner son un misterio, mientras que José Luis Espert y la izquierda ya dijeron que le dirán "no" arreglo.

Ayer el ministro de economía, Martín Guzmán, fue al Congreso a defender el acuerdo. Hubo tensiones y algunos cruces entre legisladores y funcionarios. El titular de la cartera enfatizó en que no es posible volver a redactar nada de lo negociado con el Fondo. Pero hoy, llamó la atención del columnista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño, una actitud en particular del ministro.

En primer lugar, Burgueño planteó el escenario de Martín Guzmán con una suposición y buscando una empatía: "Si uno es ministro o ministra de Economía y tiene el proyecto de ley de su vida debatiéndose en el Congreso. Un día va y lo defiende, ¿qué hace al día siguiente", preguntó retóricamente. "Uno se queda acá, permanece atento, sigue haciendo lobby. Sobre todo teniendo en cuenta que esto se debate hasta mañana jueves -respondió a sí mismo-. Pero no, Guzmán se va a Houston a una cumbre de energía, siendo que si hay un área donde Guzmán no tiene ningún tipo de injerencia es en Energía. Me parece curioso".

"Lo menciono porque me lo hizo notar otro ministro del gabinete, quien dijo: 'Nosotros se lo estamos defendiendo y este se las toma'", siguió Burgueño. El economista resaltó que "puede ser una explicación que el perfil de Martín Guzmán es más técnico que político, entonces ya lo deja en manos de la política. También supongo que lo habrá hablado el presidente".

¿Habrá acuerdo finalmente?

Ya en líneas generales, el columnista económico dijo que "da la impresión de que será aprobado el acuerdo, en general. Para eso están negociando y ya tienen el sí de parte de la coalición opositora. El único que dice que hay que votar en contra es Mauricio Macri. Melconian también recomienda votarlo sin el artículo 2, que es una cuestión del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque todos descartan que en 2024 esto se vuelve a negociar, que a más tardar en el segundo semestre de 2023 esto se cayó. De hecho, este año ya una meta no se cumplirá, que es la inflación".

"Juntos por el Cambio -entiende que probablemente ellos sean gobierno y ellos tengan que volver a negociar y cuando lo hagan no quieren que el nuevo acuerdo pase por el Congreso, quieren hacerlo ellos. Con lo cual este también es un certificado de garantía de que cuando le tocase a Juntos por el Cambio discutir estas cosas no haya que pasar por el Congreso porque no habrá nueva deuda", finalizó Burgueño.