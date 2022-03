Picante ida y vuelta entre Myriam Bregman y Javier Milei en TV

Los diputados Myriam Bregman (FIT) y Javier Milei (La Libertad Avanza) protagonizaron un picante ida y vuelta en un estudio de televisión, cuando la dirigente de la izquierda cuestionó al economista libertario por su ausencia en el primer debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y éste le respondió.

Mientras debatía con Leandro Santoro y Diego Santilli en el programa A dos voces, del canal TN, sobre el acuerdo con el FMI, Myriam Bregman fue consultada sobre qué opinaba respecto al sorteo que realiza Javier Milei todos los meses para donar su dieta de diputado: "Está muy bien que Milei done el sueldo. Pero esta semana no apareció por las comisiones".

Así hizo referencia a la llamativa ausencia del autoproclamado 'anarcocapitalista' de las reuniones en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se debatió el dictamen del acuerdo con el FMI que finalmente terminó aprobado gracias a un acuerdo entre el Ejecutivo y Juntos por el Cambio, que permitió algunos cambios como la eliminación del programa económico del proyecto de ley.

Minutos después, Milei se presentó en el estudio y aunque no se cruzó con su colega, se tomó unos segundos para responder a su acusación. "Hay que aclarárselo a la señora Bregman: no soy parte de la comisión. No puedo faltar al lugar que no soy y no me dejan participar".

"Saben que les voto en contra y los dejo en evidencia como los inmorales que son, tanto al oficialismo como a la pseudo oposición", concluyó Milei.