Así justificó el faltazo de Máximo Kirchner la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti

La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, se refirió a la actitud de los legisladores por el PRO que se levantaron del recinto en medio del discurso de Alberto Fernández en el Congreso. También minimizó la ausencia de Máximo Kirchner en el inicio de las sesiones ordinarias.

"Yo he asistido a muchas asambleas legislativas, como opositora y como oficialista. Pero una actitud como la de Juntos por el Cambio es la primera vez que la veo. Me pareció lamentable, para todos los argentinos. Es el presidente dando cuentas sobre el futuro. Fue una actitud antidemocrática y esperamos que no se vuelva a repetir", comenzó diciendo Anabel Fernández Sagasti sobre los legisladores del PRO que se fueron del Congreso.

También cuestionó el accionar de Alfredo Cornejo, quien le gritó a Alberto Fernández. "Su actitud no nos representa a los mendocinos", dijo al respecto. Y siguió: "El Frente de Todos jamás se retiró. Ese es un compromiso que debemos llevar todas las fuerza, porque la tolerancia del que piensa distinto y de escucharlo, más si quien habla es el presidente, creo que es el 'ABC' de la democracia".

Sobre los dichos de Alberto Fernández, quien pidió a la Justicia que avance con la investigación sobre la deuda que tomó Mauricio Macri ante el FMI, Anabel Fernández Sagasti dijo: "Deben haber responsables políticos y penales de la deuda, para que nunca más un presidente nos condene a una deuda impagable, a generaciones y generaciones. Es un acto institucional, en el que el presidente le pida a la Justicia que investigue qué sucedió en la toma de la deuda más abultada de la historia mundial. No entiendo por qué se pueden oponer".

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario, la senadora kirchnerista aseguró: "Estamos esperando a que ingrese al Senado. El presidente dijo que llegaría completo, con toda la información, y ahí lo discutiremos. Mi posición será estudiar el acuerdo y ver qué beneficia o qué perjudica a los mendocinos y mendocinas".

También se refirió al faltazo de Máximo Kirchner, pero escuetamente. "Hubo ausencias de otros diputados y senadores también, no fue el único. Sé que se quedó en Santa Cruz con su familia. No ser presidente del bloque le permite quedarse". Entonces, desde MDZ Radio insistieron: ¿no lee un mensaje hacia el Gobierno con su ausencia? Y contestó: "Yo estuve presente como senadora por la provincia de Mendoza. Puedo responder por mi".

Para finalizar, Anabel Fernández Sagasti dijo que "el principal desafío que tenemos es que el crecimiento la industria llegue al bolsillo de los argentinos y las argentinas, creo que hay que trabajar mucho en eso. Hay un problema de distribución de la riqueza y en eso debemos enfocarnos, porque sino le sirve a muy pocos. Eso que también tiene que ver con la inflación y el acceso al trabajo, tiene que ver con muchas cosas. En eso vamos a trabajar, con una mirada distributiva y federal", insistió.