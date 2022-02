El irónico festejo que revela la desidia para reparar dos puentes rotos en la Ruta 40

Con un irónico video, legisladores del Partido Verde salieron a criticar la falta de reacción por parte de Vialidad Nacional y del gobierno provincial para reparar los dos puentes que se cayeron en la Ruta 40. "Mendoza se derrumba y nadie se hace responsable, la tormenta de granizo que azotó nuestra provincia y que duró tan solo 15 minutos dejó, nuevamente, al descubierto la falta de infraestructura que actualmente hay", expresaron en las redes el diputado Mario Vadillo, el senador Marcelo Romano y el legislador electo Emanuel Fugazzotto.

"Más allá de lo que sucedió la tarde del miércoles, hay hechos de gran envergadura que llevan años a la espera de que el Gobierno Nacional y también el provincial se hagan responsables. ¿Qué pasa con los puentes de la Ruta Nacional 40?", aseveran en el video en el que soplan las velas por los dos años sin puente.

El primer puente se derrumbó el 8 de febrero 2020 producto de una crecida luego de una tormenta. Se trata del puente ubicado en el Arroyo Los Chañares en inmediaciones del departamento de Tunuyán.

A pesar de que Vialidad Nacional anunció obras en el resto de los puentes para evitar que la situación se repitiera, un año más tarde -el 27 de febrero 2021- colapsó el puente ubicado en Arroyo de Los Pozos en el departamento de Luján de Cuyo.

Los legisladores aseguran que desde entonces se circula con "la colocación de un bypass" o desvío pero que nada se ha hecho para arreglar los puentes.

"Guillermo Amstutz, responsable de Vialidad Nacional en la provincia, afirma que las obras ya fueron licitadas, sin embargo, en dos años nada avanza", denuncian. Por ese motivo, el diputado del Partido Verde, Mario Vadillo, presentó una denuncia penal contra la Dirección Nacional de Vialidad por ser responsable del puente situado sobre una ruta nacional.

Además, en la denuncia, el legislador resalta que se solicita una medida precautoria para que se realicen las acciones pertinentes para no permitir el tránsito y la circulación de cualquier tipo de vehículos por el puente ubicado al oeste de la zona, hasta que no esté garantizado por la autoridad competente de que no existe ningún tipo de riesgo al momento de transitar por la zona.

“Para este cumpleaños han faltado muchos invitados, porque invitamos al presidente, a la Secretaría de Ambiente, al gobernador, al titular de Vialidad Nacional. Invitamos a todos los que son responsables de la caída de dos puentes de la provincia de Mendoza, nadie vino”, ironizó el legislador.