El diputado liberal que destrozó a Juntos por el Cambio pero le hizo un guiño a Patricia Bullrich

En su paso por Mendoza, el legislador porteño e influencer, Ramiro Marra, habló en MDZ Radio sobre las expectativas del Partido Libertario y la figura de su representante, Javier Milei. También criticó duramente a Juntos por el Cambio, aunque manifestó que si Patricia Bullrich quiere sumarse al partido, "será bienvenida".

"Estoy haciendo estas recorridas por todo el país en algunos momentos junto a Javier Milei, en otros momento solo, donde tratamos de darle el apoyo a este espacio nuevo que se está generando y que suele ser a veces con gente nueva", explicó.

El diputado liberal, afirmó que con el Partido Libertario "se esta haciendo historia. Se está conformando en los 24 distritos de una manera sorprendente, nunca un partido se estableció tan rápido en las distintas provincias. Vamos ha lograr el hito de ser el partido que más rápido se conformó".

Javier Milei junto a Ramiro Marra

Además Marra destacó la figura de Javier Milei y dijo: "Tenemos su figura que es muy destacada, nunca pasa desapercibido. Además, tiene una característica fundamental, y es que pone a las ideas por encima de las personas. Las ideas lideran este espacio".

En este sentido, el diputado dijo que Juntos por El Cambio es un "rejunte de nombres y no un espacio que tenga las ideas claras, están totalmente perdidos". A pesar de esto afirmó que si Patricia Bullrich quiere sumarse a su partido "será bienvenida".

Marra advirtió que son el único partido que tienen un plan de gobierno y además se refirió al déficil fiscal que tiene nuestro país: "Somos los únicos que hablamos de esto, porque no tenemos ningún tipo de responsabilidad sobre esta bomba que está ahí escondida. Como el inicio de esto fue Juntos por El Cambio, no da declaraciones. En este gobierno del kirchnerismo se ha incrementado de una manera que es muy preocupante. Yo creo que es de las principales preocupaciones que tenemos que tener, es inflación presente que están reteniendo, ya no hay más lugar abajo de esa alfombra".

Finalmente el diputado afirmó que se debe ver a la política "de otra manera", en términos ideológicos, de plan de gobierno. "Ahí es donde hacemos la diferencia", concluyo.