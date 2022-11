Desde Mendoza explotaron contra el Gobierno por el polémico homenaje a Ginés González García

Omar De Marchi, diputado nacional mendocino por el PRO, realizó una dura crítica por el homenaje que le hizo el Gobierno nacional y el ministerio de Salud a Ginés González García, extitular de la cartera sanitaria, que comandó los destinos de la Salud de Argentina durante la etapa más crítica de la pandemia. Se le sumó el presidente del PRO local.

"El presidente@alferdez que organizó la fiesta de cumpleaños de su esposa en Olivos en la cuarentena que él mismo dispuso, hoy distingue a Ginés González García por su tarea al frente del Ministerio de Salud en la pandemia. El mismo ministro del vacunatorio vip y de los 130 mil muertos", dijo el diputado mendocino del PRO respecto al reconocimiento.

Además, el presidente del PRO en Mendoza, Álvaro Martínez, sostuvo: "¡Gobierno inescrupuloso! A@ginesggarcia lo echaron por el vacunatorio vip, avivada que le costó la vida a 130mil personas, pero hoy lo distinguen por su trayectoria en el ámbito de la salud. ¿Irónico no? Esto demuestra que no solo son inútiles, sino que no tienen vergüenza".

Luego, la exlegisladora del PRO y médica especialista en inmunología, Hebe Casado, simuló un diálogo entre el presidente Alberto Fernández y Cafiero hablando sobre el tema.

"Me imagino así la reunión de gabinete: Alberto: 'pobre Ginés, al final todos nos mandamos cagadas, pero al único que echamos fue a él'. Santi Cafiero: 'y si le damos un reconocimiento al HDP de la pandemia'. Alberto: excelente idea, que sean los del COFESA que aplaudían todo'", escribió Casado.

Según se informó oficialmente, la actual ministra de Salud, Carla Vizzotti, fue quien ideó el homenaje y lo llevó adelante de manera efectiva. "Estuvimos en los últimos meses conmemorando los eventos relevantes para la salud pública y nos pareció oportuno poder convocar a Ginés (González García) para poder hacerle este reconocimiento en persona. Fue el gestor de muchas políticas que todavía perduran y que tuvieron un impacto positivo en toda la población", destacó Vizzotti.

Y agregó: "Se me ocurrió a mi".

Por su parte, el exministro de Salud indicó: "Me dieron una placa, no mucho más que eso. Fue por unos programas sanitarios que inicié. Tengo emoción por volver a la Casa de Gobierno. De ninguna manera hubo un vacunatorio vip, no fue así. Hoy estoy escribiendo una novela, sobre el amor de mi pueblo. No volvería a ejercer un cargo público".

Y sumó sobre el vacunatorio vip durante la cuarentena. "Eso fue un hallazgo periodístico que significó mucho más que un problema con la Justicia, sino un problema mediático. Realmente no hubo ningún vacunado que no le correspondiera. El que dijo que lo vacunaron por ser amigo mío (Horacio Verbitsky) tenía 79 años y nosotros estábamos vacunando ya a los mayores de 60".