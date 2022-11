Diputados retomó el debate sobre la situación de los créditos hipotecarios UVA

Este jueves en la Cámara de Diputados se realizó un nuevo encuentro para abordar la problemática de los créditos UVA y analizar las propuestas del oficialismo y la oposición.

La Comisión de Finanzas, que encabeza la diputada del Frente de Todos, Alicia Aparicio, continuó con el debate y el tratamiento de los proyectos para darle solución a los tomadores de estos créditos hipotecarios.

Al respecto, la diputada Aparicio- quien presentó su iniciativa en ese sentido- sostuvo que “tenemos una gran cantidad de proyectos y la idea es abordar el inicio de esta temática para dar soluciones y llegar a acuerdos políticos”. Recordó la tres reuniones informativas que “han sido muy fructíferas y hemos podido visibilizar la problemática, con 31 oradores en tres jornadas”.

La legisladora explicó que se trata de un universo de 105 mil tomadores de créditos que fueron otorgados por la banca pública en un 70%. Un 47% corresponde al Banco Nación, 13% al Banco Provincia, 9% al Banco ciudad y una porción menor otorgada por las entidades privadas. “Es necesario buscar una solución que permita darle tranquilidad a las familias tomadoras y al mismo, tiempo no afectar el patrimonio de las entidades públicas”, agregó Aparicio.

El diputado radical y mendocino Julio Cobos, recordó que en abril de este año presentó un proyecto para renegociar los contratos y celebró la convocatoria porque “no sólo es para encontrar solución a los hipotecados sino para ver si recuperamos el crédito en Argentina. Hoy no hay y la necesidad es muy grande. Es un problema que ha sido detectado por los tres poderes, Cuando se rompió la proporción salario- cuota originó una inequidad contractual”, dijo.

“La solución debe contemplar un esfuerzo compartido, entre estado, banco y beneficiarios. Y tiene que perseguir a los futuros créditos y a la situación hacia atrás, que alivie a los tomadores, que no desfinancie al Estado y que no perjudique el ahorro ni el sistema financiero; que reactive el sistema de créditos hipotecarios, sostenido en el tiempo. Establecer que sea para vivienda única, que sea actualizable, que no se pague más allá del coeficiente de variación salarial y que se cubra el descalce a través de un fondo compensador”, puntualizó Cobos.

Por su parte, la diputada Myriam Bregman PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, calificó a la problemática como “una estafa estatal organizada por una ley del Estado y votada por mayoría de los legisladores. La mayor parte de los créditos fueron otorgados por la banca estatal, lo único que nos conmueve es la situación de las familias. Hay que dar una solución urgente. Ya comenzaron los remates, eso es lo más grave. Tenemos que poner una fecha para que esto se trate de manera urgente”, alertó.

Desde Evolución Radical, Martín Tetaz expresó que “Argentina es uno de los países que menos crédito hipotecario tiene. Es un problema grave ”.

“Tiene (por el país) un problema serio que es la inflación y esto impide un crédito a largo plazo. En ese contexto aparecen los UVA. Como primera medida tenemos que defender el sistema y corregir para la baja de la inflación”, señaló Tetaz.

Luego de defender esta clase de créditos, el diputado agregó que “el problema se denomina de ilusión monetaria, es la caída de los salarios y la solución es terminar con la inflación y desarrollar un mercado de capitales”.

En tanto, el legislador Alejandro Rodríguez (Identidad Bonaerense), destacó el trabajo de la comisión y el compromiso. “Desde los estafados hasta los funcionarios y exfuncionarios se ha dado un piso de análisis que obliga a ir tomando decisiones de políticas públicas”, aseguró. “Existe un problema y tiene relevancia pública, por lo tanto, exige la intervención pública con decisiones prudentes, inteligentes, virtuosas, y marcar un sendero de mejores prácticas a futuro”.

Rodríguez propuso un mecanismo trabajado con seriedad para encontrar la forma de financiar algún tipo de compensación a los damnificados y evaluar “con el Ministerio de Economía, con el Gobierno y los actores que correspondan, analizar los 527 mil millones de pesos -que durante el 2023- tendrá de excedente, sumados las empresas públicas y los fondos fiduciarios. Un nicho de recursos que podemos evaluar”, subrayó.