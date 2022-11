Tenso cruce entre Luis Juez y Pilar Rahola en La Noche de Mirtha

El senador nacional Luis Juez y la exdiputada española Pilar Rahola protagonizaron un tenso cruce en la mesa de "La Noche de Mirtha", el programa en el que ambos estuvieron como invitados el sábado a la noche.

Juez aseguró que “ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida” y la analista y exdiputada española lo cruzó de inmediato para aclararle que no estaba de acuerdo con esa consideración.

Gracias @mirthalegrand por invitarme, para mi siempre es un honor compartir una #mesaza contigo. https://t.co/zpUNkbImM2 — Luis Alfredo Juez (@ljuez) November 13, 2022

“La gente la está pasando muy mal. Hay mucho fanatismo y la violencia viene desde arriba. Uno ve que el que tiene el poder cree que tiene la razón, pero no es así. Quieren imponer la razón con la fuerza y eso la sociedad lo nota”, sostuvo el senador cordobés.

Y agregó: “Vamos a cumplir 40 años de democracia y puedo garantizar que ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida. Se nos cayó la clase media, una clase aspiracional, que pretendía cosas para sus hijos y hoy no está pasando".

"Yo no puedo aceptar esa frase, perdóneme. La democracia siempre salva la vida, respecto a las dictaduras”, lo cruzó Rahola de inmediato.

"Estoy diciendo que, si comparamos el estándar de vida de 40 años atrás con el de ahora, sinceramente, con la mano en el corazón, si queremos hacer una profunda autocrítica... Si no vamos a hacer una autocrítica no vamos a arrancar nunca. Si creemos que está todo bien, bueno, olvidate”, explicó Juez.

“Nosotros los argentinos queremos que no nos roben pero votamos ladrones” afirma @ljuez en la #Mesaza — La Mesaza (@lamesazaarg) November 13, 2022

"Cuando una sociedad considera que haber protagonizado desde el Gobierno el escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica no tiene costo político y puedes continuar siendo vicepresidenta y alentando a las masas diciendo que eres la madre del pueblo, es porque la sociedad civil está fallando", consideró la analista española.

En un emotivo momento, Mirtha Legrand le preguntó al senador cordobés si lo acusaban de “usar a su hija”, quien padece una discapacidad. Y Juez respondió, con los ojos vidriosos. “No me voy a callar, porque tengo la posibilidad de hablar. Me dicen que la uso, pero yo hablo por muchos chicos que no pueden hablar. En este país los discapacitados no tienen acceso a nada. Están invisibilizados”, sostuvo.