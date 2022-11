Cómo es el proyecto minero que Rodolfo Suarez se anima a mandar a la legislatura

El gobernador Rodolfo Suarez recibió una minuta que lo entusiasmó: el proyecto minero Cerro Amarillo actualizó el informe ambiental y tendría todo en orden para que se firme la Declaración de Impacto Ambiental. Suarez no esperó y lo hizo público, aún cuando el tema minería parecía repelerle por temor a las protestas. Es el segundo intento para avanzar en ese proyecto, aunque esta vez, aseguran, es mucho más sólido.

La intención de la empresa es realizar los caminos de ingreso a los cateos y explorar a través de 9 pozos, a unos 400 metros de profundidad para sacar "testigos" y comenzar a evaluar en detalle la concentración de mineral. Para ese proceso no se usan sustancias químicas. Cerro Amarillo está ubicado en Malargüe, cerca de Las Leñas. El problema que tuvo cuando se presentó la anterior DIA, en 2014, fue que no había un informe sobre la presencia o no de glaciares en la zona y no estaba terminado el inventario nacional. En el informe actualizado se destaca que no hay glaciares descubiertos en la zona. Sí hay un glaciar de escombros en el límite de uno de los cateos, pero explicaron que "no es prioridad" esa zona y, citando a quienes hicieron el informe sectorial, aclaran que no existe factibilidad de afectación a los glaciares que rodean la zona.

Desde el punto de vista ambiental, los impactos más grandes tienen que ver con la construcción de los caminos. La Secretaría de Ambiente considera a la propuesta de bajo impacto Por la zona, los trabajos pueden hacerse entre noviembre y marzo. Por eso había alguna premura en la aprobación para poder aprovechar la campaña 2022-2023.

En detalle

La Declaración de Impacto Ambiental es para la etapa de exploración de cuatro áreas de cateo y una mina. Es decir, está restringida solo a esa actividad. En total serían 9 pozos, a uno 400 metros de profundidad para evaluar el "potencial geológico del yacimiento". la zona es rica en sulfuro de cobre, "con presencia de otros elementos que de acuerdo a las técnicas industriales aplicadas de concentrado se deben extraer mediante flotación". La clave es detectar las áreas con mayor concentración de mineral. La perforación se hace con el uso de diamantina. Antes, deben realizar las tardeas logísticas y preparatorias para acceder a los cateos.

Las campañas de exploración pueden durar varias temporadas hasta tener toda la información disponible y evaluar el potencial real, las reservas de mineral y las posibilidades de explotarlo. En cada etapa la empresa debe pedir nuevas autorizaciones ambientales.

La magnitud del trabajo es bajo, pero tiene una relevancia política mayor porque es un proyecto minero metalífero, en el marco de la 7722 y tras los problemas que tuvo el Gobierno por intentar impulsar esa actividad. Pero no es lo único, pues hace falta inversión. Ya ocurrió con Hierro Indio, proyecto que fue aprobado sin problemas, pero que nunca consiguió los recursos para ejecutar la campaña de exploración a pesar del bajo costo (un millón de dólares). Curiosamente el Estado lo rescató a través de la empresa Potasio Río Colorado.

En 2014 el proyecto fue tratado en simultáneo con Hierro Indio. Pero no llegó al recinto porque faltaba la información sobre los glaciares. Justamente allí está puesta la mayor tensión. . Según el relevamiento presentado, no hay glaciares descubiertos.

"Debido a las características mencionadas, como la baja altitud media de esta zona, orientación al norte, línea de nieve por encima de las cotas máximas, y topografía suave, las cuales no permiten el desarrollo de glaciares descubiertos, de glaciares de escombros y de manchones de nieve", se explica en el expediente. En el mismo sentido se detalla que no hay glaciares descubiertos, pero sí se relevó un glaciar de escombro activo en el límite sur de la propiedad minera, aunque la mayor parte de ese glaciar está fuera del área a explorar.