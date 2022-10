Tras la polémica, un sector del radicalismo salió a respaldar a Facundo Manes

En la sede del Comité provincia de la Unión Cívica Radical y como marco del encuentro de las mesas técnicas provinciales del radicalismo y el GEN, se reunieron en La Plata el titular de la UCR bonaerense Maximiliano Abad y la presidente del GEN Margarita Stolbizer.

En el encuentro analizaron la coyuntura política y económica del país y de un plan de desarrollo estratégico para la provincia de Buenos Aires, sin dejar de lado la polémica generada por las declaraciones de Facundo Manes contra el expresidente Mauricio Macri, que generaron duros reproches en el PRO y un comunicado de rechazo por parte del radicalismo nacional.

Maximiliano Abad y Margarita Stolbizer cerraron filas en defensa del neurólogo y afirmaron que la unidad es un valor estratégico para construir alternativas. Tras el encuentro los legisladores hablaron con la prensa.

MDZ le preguntó a Stolbizer si Manes seguía siendo su candidato y la respuesta no se hizo esperar: “Sí, sin dudas. Creo mucho en Manes por lo que él expresa, que es un proyecto progresista humanista, distinto para la Argentina. Hay que pensar con la vista en el futuro, Facundo es una persona que reúne las condiciones personales de formación profesional, capacidad e integridad personal, todas cuestiones que hay que poner sobre la mesa. Además de todo eso es un buen candidato en este contexto donde la gente necesita a alguien que venga más del sentido común que de la trayectoria de años”.

La diputada nacional opinó sobre las declaraciones del médico: “Facundo no dijo nada que afecte a la unidad de la coalición. Tampoco dijo nada que otros no hayan dicho antes. No dijo nada que no se discuta socialmente”, y pegando un palo a los socios del PRO, afirmó: “Lo raro es todo lo que se generó atrás, salieron en malón a castigar cosas que no tenían ninguna justificación. Lo que está demostrando es que molesta; no hay ninguna duda de que la aparición en el escenario político de Facundo Manes incomoda a muchos. Queda claro que los que salen a pegar, salen porque están defendiendo otro tipo de intereses. No porque Facundo esté diciendo algo que los agravie”.

Facundo Manes junto a Margarita Stolbizer.

Por su parte, Maximiliano Abad expresó: “La unidad es un valor estratégico en función de la construcción de alternativas. Nosotros somos militantes permanentes de la unidad de nuestra coalición, pero la coalición tiene que permitirse tener pluralidad y distintas posiciones sobre los distintos temas, por eso ratificamos la unidad en el marco de la pluralidad. Y la pluralidad forma parte de lo que ocurrió en los últimos días a partir de la declaración de Facundo y el análisis de una situación particular”.

El diputado provincial destacó: “No creo que las divisiones puedan solucionar los problemas que tenemos. Hoy tenemos la posibilidad de dar certidumbre a una sociedad que está absolutamente desesperanzada”.

Tomando la posta Stolbizer agregó: “No queremos un proyecto que sólo discuta candidaturas. Las coaliciones que sólo tienen objetivos electorales van al fracaso; como lo está demostrando el Gobierno. Nuestra reunión de hoy estuvo puesta en la provincia de Buenos Aires, en pensar un proyecto transformador. Hay que crear empleo y avanzar en reformas estructurales como la autonomía municipal, la mejora de la Justicia y la regionalización del territorio bonaerense”.

Por otra parte, hablaron sobre la posibilidad de armar listas cruzadas y de la intención del oficialismo de eliminar las PASO. Sobre este tema la titular del GEN sostuvo: “A mí no me gusta mucho la idea de la lista cruzada en estas condiciones y en estas PASO. Ojo que si no hubiera PASO siempre creo que hay que dejar la lista más bien abierta. Que el candidato a presidente pueda, por ejemplo, elegir al que pierde como vice. Eso es lo que no estaría mal, pero eso es para el caso de que no hubiera PASO”.

En cuanto al rumor de que no le dan los números al oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación, Stolbizer fue tajante: “No confió tanto en eso. Sino en que no consigan el número con los bloques más pequeños. Son los que a veces le dan número al oficialismo, que son los partidos provinciales. Hay que mirar un poquito ahí”, en clara alusión a las prebendas que puedan recibir a cambio de apoyar al oficialismo. Maximiliano Abad y Margarita Stolbizer.

Por su parte, Abad afirmó: “Estamos de acuerdo con las PASO, oxigenan. Independientemente de las PASO sí o no, Juntos por el Cambio tiene la decisión de seguir trabajando unidos y va a construir reglas en caso de que las PASO sean suspendidas. Nuestra preocupación tiene que ver con cumplir una agenda que vaya en sintonía con la demanda y las necesidades de los vecinos de la provincia”.

Por otra parte, Stolbizer al ser consultada por MDZ sobre la intención de reflotar el proyecto de división de La Matanza (presentado en el año 2000 por la diputada provincial del radicalismo Liliana De Miguel y reflotado, con modificaciones, en el 2016 por el diputado provincial del GEN Marcelo “El Oso” Diaz) que estuvo a punto de concretarse durante el último año del Gobierno de María Eugenia Vidal, dijo: “La división de La Matanza es algo que venimos sosteniendo desde hace muchísimos años. La Matanza no puede seguir siendo el municipio que es en términos territoriales, pero sobre todo en términos de carencias”.

“Hay un tema que no charlamos en el encuentro con Maxi, pero me comprometo a tratarlo. Es algo escandaloso las inversiones que tienen los municipios. Tal vez no me escandalice que Vicente López tenga un plazo fijo de 3 mil millones de pesos, pero que La Matanza con las necesidades que tiene, tenga un plazo fijo de 26 mil millones, si me escandaliza. Son los temas que nosotros tenemos que instalar. No pongo tanto el foco en cómo dividirla, lo que no tengo duda es que ese municipio no puede estar manejado de esa manera. No solo territorialmente sino políticamente y eso es sin dudas para nosotros uno de los grandes desafíos de ir a dar pelea en esos lugares”.

En cuanto a las medidas que tomará Juntos por el Cambio para recuperar la economía si gana las elecciones del próximo año, la diputada dijo: “Primero magia no hay. Lo que se va a recibir el año que viene es mucho más complejo que lo que se recibió en el 2015, hay que tener un muy buen diagnóstico. No hay que subestimar los problemas, sobre todo el de la inflación que tiene un componente muy inercial que es el que aumenta por las dudas”.

“Para frenar la inflación se necesita un componente de estabilidad y equilibrio que el Gobierno no tiene y no puede transmitir. Lo que quiero decir es que sin estabilidad política no hay estabilidad económica. Cuando vos tenés un Gobierno al que le renuncia el jefe del bloque de su propia fuerza política para no votarle el acuerdo con el Fondo, es tirarse tiros en los pies permanentemente y debilitar la figura presidencial. En un país que es claramente presidencialista, tenemos un presidente que es prácticamente un dibujo por lo que ellos mismos han hecho. Lo que nosotros tenemos que hacer es poder transmitir certezas y estabilidad para reconstruir confianza. La confianza de que no se van a cambiar las reglas de juego, de que no vas a aumentar impuestos de un día para el otro porque tenes necesidades de caja. Nada de esto es fácil y no creamos que esto se resuelve de la noche a la mañana. Nosotros vamos a contar con ese equilibrio y estabilidad que este Gobierno no tiene”, afirmó Stolbizer.