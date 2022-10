Una encuesta develó quién es el candidato a gobernador que mejor mide

Una encuesta hecha por la consultora Reale-Dalla Torre midió dos escenarios posibles. Si se presenta el senador nacional radical Alfredo Cornejo como candidato a gobernador saca más del 47,40% de los votos en la competencia con candidatos de otros partidos. En un segundo escenario, sin Cornejo como candidato, el precandidato a gobernador del oficialista Frente Cambia que mejor mide es el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez con un 20,90%.

El estudio de opinión fue hecho, a pedido del oficialismo, entre el 12 y 16 de septiembre, a 1.211 casos con un margen de confianza del 95% y un error muestral del 2,5%. Se realizó en Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Luján, San Martín y San Rafael. Es interesante remarcar que se hizo un 98% de forma presencial.

En el escenario I se presenta un postulante por partido político y se mide la intención de voto a gobernador por candidato. En esa competencia, si las elecciones fueran hoy, Cornejo arrasa con el 47,40% de los votos; seguido del diputado nacional por el Frente de Todos, el peronista Adolfo Bermejo quien obtiene 21,30%; muy lejos queda el diputado nacional Omar De Marchi quien es el precandidato a gobernador del PRO dentro del frente Cambia Mendoza ya que obtiene el 9,2%; la ex legisladora por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Noelia Barbeito saca el 5,10%; el exlegislador del Partido Verde Mario Vadillo el 4,5% y el precandidato a gobernador del Frente de Todos, Martín Hinojosa (quien es el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura) obtiene en este escenario el 0,60%.

Por lo tanto, en una PASO (Primaria Abierta Simultánea y Obligatoria) en la que se eligen candidatos para las generales, si Cornejo se enfrenta con De Marchi dentro del Frente Cambia Mendoza, le gana de forma contundente de acuerdo a esta encuesta

En el escenario II no se lo mide a Cornejo. El exgobernador de Mendoza aún no decide si volverá a presentarse como candidato a gobernador o no el año que viene. Por eso, este segundo panorama no se incluye al ex gobernador de Mendoza (2015-2019). En ese caso, Ulpiano Suarez es el candidato más votado con el 20,80%. Los precandidatos que siguen como preferidos son De Marchi con el 13,30%; la senadora nacional por el Frente de Todos, la camporista Anabel Fernández Sagasti con el 12,50%; el intendente de Godoy Cruz, el radical cornejista Tadeo García Zalazar con el 10,90%; Bermejo con el 9,10%; el intendente de San Rafael, el peronista Emir Félix con el 8,20% ; el intendente de Las Heras y precandidato a gobernador Daniel Orozco con el 5,10%, quien saca muy poca diferencia a Barbeito (FIT) que obtiene el 4,5%.

“Claramente la decisión la tiene Alfredo Cornejo quien es el dirigente mendocino más competitivo. La ciudadanía mendocina valora su gestión y su discurso”, sostuvo Martha Reale, directora de Reale Dalla Torre Consultores, en diálogo con MDZ. “Está claro que aunque puede haber modificaciones porcentuales, la foto que vemos es que si las elecciones fueran hoy, el Frente Cambia Mendoza seguirá gobernando la provincia”, expresó.

En ese sentido, para Reale, De Marchi “tiene muy pobre intención de voto, incluso menor que su credibilidad, cuyo aspecto está vinculado a ser parte del Frente Cambia Mendoza que es algo que la gente valora”.

Entre los radicales, Ulpiano Suarez, quien tiene chances de ser reelecto en la ciudad de Mendoza – a diferencia de sus pares porque sólo lleva un mandato y la ley permite dos consecutivos-, es el mejor posicionado como candidato a gobernador si Cornejo no participa de la elección provincial. “Es muy valorada su gestión y además su personalidad porque es muy empático y esa es una característica que se valora. También hay que agregar que tiene un alto nivel de conocimiento”, agregó.

Orozco, quien en agosto se lanzó como precandidato a gobernador y está recorriendo la provincia, queda con muy pocas posibilidades de acuerdo a la encuesta. “Esto significa que la ciudadanía valora gestiones y no si alguien se lanza o no”.