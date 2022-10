El duro pronóstico de una legisladora liberal sobre Cristina Fernández de Kirchner

La legisladora porteña de Republicanos Unidos, Marina Kienast, analizó el juicio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en diálogo con MDZ. "Deseo contra toda bola de cristal que la condenen. Pero yo no veo en la Argentina una Justicia que se juegue. Salvo como pasa siempre que se va viendo que las elecciones van para el otro lado", sentenció la abogada.

-El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, dice que Juntos por el Cambio negocia la impunidad de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por las elecciones PASO. ¿Qué opinión tenés al respecto?

-No lo había escuchado. Mi poca experiencia en el Estado igualmente dice que hay veces en que los que salen negocian para después cuando vuelve el otro no caer. Me gustaría que no sea verdad.

-¿Qué resolución crees que va a tener la causa Vialidad?

-Deseo contra toda bola de cristal que la condenen. Pero yo no veo en la Argentina una Justicia que se juegue. Salvo como pasa siempre que va viendo que las elecciones van para el otro lado. Si se alinean todos los planetas puede ser que vaya presa Cristina. Igualmente va a tener consecuencias complicadas en la calle. Ya lo vimos.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

-¿Cuál es el problema principal de la Argentina?

-El principal problema de la Argentina es la política. La política es necesaria pero hoy está todo muy difícil para hacer las cosas bien. Expulsa a la gente que quiere hacer las cosas bien. La gente ya está resignada.

-En una escala del 1 al 10, ¿qué tan eficiente es el Estado argentino? ¿Qué modificarías?

-Me encantaría decirte 1 y no 0. Me gustaría que haya gente que haga algunas cosas bien. Cuando el Estado aparece para salvarnos de las tiranías tiene sentido. Garantizar derechos. De ahí en más el gasto de la burocracia se fue por las nubes.

-¿Cuántos ministerios eliminarías?

-Me encantaría tener un ministerio de la Transición que vaya eliminando ministerios y cuente con autodestrucción. Dejaría Educación, Seguridad y Salud y después gradualmente los pasaría al sector privado. Sería una tercerización. Tendría que haber un organismo de intermediación.

-Sos muy crítica de la educación pública. Tenés un proyecto contra el adoctrinamiento. ¿Qué tres bases creés que hay que plantar para hacer crecer el nivel educativo?

-Formación docente para mí tiene que darse vuelta completamente. No hay docentes preparados para tratar a los chicos. Falta autonomía en las escuelas también. Faltan los recursos y saber las necesidades de la comunidad educativa. También contenidos. Esas tres son los ejes.