La contundente afirmación de una diputada liberal sobre Ricardo López Murphy

La diputada de Republicanos Unidos, Marina Kienast, se abrió en diálogo con MDZ y analizó el panorama electoral. La legisladora porteña catalogó a las declaraciones del diputado bonaerense Facundo Manes como "destructivas" y afirmó que el diputado republicano Ricardo López Murphy debe liderar la oposición.

-¿Qué opinas de la interna de Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones?

-Creo que las internas están muy buenas para decidir dentro del mismo barco quién agarra el timón, así que creo que tienen que darse de esa manera. Debe ser con reglas claras para poder generar convivencia en este espacio de diferencias. Hay que combatir el populismo. Hay varios que están anotándose como candidatos pero creo que tenemos que ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer y después decir quién va a agarrar el volante.



-En una escala del 1 al 10, ¿qué tan destructivas son las declaraciones del diputado bonaerense Facundo Manes sobre el expresidente Mauricio Macri?

-Son maneras de intentar de agarrar el timón empujando a alguien y no proponiendo algo. Siempre son destructivas. Cuando ya vas a la persona y no a la acción, está mal. Hay que discutir qué vamos a hacer y cómo. No el codazo.

La diputada de Juntos por el Cambio Marina Kienast.

-¿Crees posible que se genere una fractura por parte del radicalismo?

-Espero que no pero si todos quieren agarrar el timón a los ponchazos va a haber un quiebre. Siempre está el riesgo. Y pasa que cuando se va uno, se arrancan a ir todos.



-¿Quién crees que tiene que liderar en Juntos por el Cambio?

-A mi me encantaría que Ricardo López Murphy lidere.



-¿Crees que tiene el poder para hacerlo?

-No es una cuestión de poder, sino externamente qué está buscando el electorado. Nuestro partido fomenta mucho la elección de abajo hacia arriba. Esto igualmente hace que no seas electoralmente potable. Hay que tener ese equilibrio.