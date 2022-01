El descarnado ataque de Victoria Tolosa Paz a María Eugenia Vidal

Luego de que María Eugenia Vidal rompiera el silencio y negara la existencia de una mesa judicial durante su Gobierno, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz salió con los tapones de punta a enterrar a la exgobernadora bonaerense. "Lejos de aclarar, confirma los hechos", disparó Tolosa Paz en relación a la realización de este tipo de reuniones.

"Anoche nos enteramos que para la exgobernadora María Eugenia Vidal, un encuentro entre ministros, legisladores, intendente, empresarios y funcionarios de inteligencia, quienes en conjunto planean cómo denunciar a civiles para llevarlos tras las rejas, es una reunión de trabajo", disparó Tolosa Paz en sus redes al oír las declaraciones de la referente del PRO.

Anoche nos enteramos que para la ex gobernadora María Eugenia Vidal, un encuentro entre ministros, legisladores, intendente, empresarios y funcionarios de inteligencia, que en conjunto planean cómo denunciar a civiles para llevarlo tras las rejas, es una reunión de trabajo.

?? pic.twitter.com/e9b6oqBXqG — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) January 7, 2022

"Cuesta entender esta participación mediática de la Diputada Nacional, que lejos de aclarar el grave hecho institucional, termina confirmando lo que vimos, e intenta desvincular con un evidente nerviosismo la responsabilidad de Mauricio Macri, jefe y amigo personal de Arribas", adhiere en referencia a Vidal, quien en las elecciones de noviembre fue electa diputada nacional por CABA.

"Su ministro de trabajo, Marcelo Villegas, no banalizó la Gestapo sino que ponderó sus formas y lamentó no poder replicarlas porque, por suerte, en la Argentina hay leyes que lo impiden, y que también condenan estas persecuciones propias de otros tiempos en nuestro país", aseveró la cabeza de lista del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.



"Ahora vemos cuáles eran sus prioridades, y comprendemos por qué no volvió a presentarse aquí en las últimas elecciones", finalizó con una chicana hacia la exgobernadora que en lugar de ser candidata en provincia de Buenos Aires -donde habría enfrentado a Tolosa Paz- encabezó la lista de CABA.

El ataque de Victoria Tolosa Paz no es casual. La legisladora "albertista" tiene aspiraciones de competir por la intendencia de La Plata y justamente el actual jefe comunal, Julio Garro, era una de las personas que estaba sentada en la "mesa judicial" en la que se habló de combatir los sindicatos.