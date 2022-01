El picante cruce entre Waldo Wolff y la diputada panqueque

El diputado nacional Waldo Wolff (Juntos por el Cambio) protagonizó un tenso cruce en Twitter con la diputada provincial bonaerense Natalia Sánchez Jauregui, en el que no faltaron acusaciones de "inmoralidad", "odio" y "robo de banca", como tampoco escatimaron en chicanas y algunos insultos.

A mediados de diciembre, Natalia Sánchez Jauregui saltó a la fama luego de anunciar su alejamiento del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense, al cual pertenecía desde que asumió su banca en 2019, para ingresar inmediatamente al Frente de Todos, lo que le valió furiosas críticas por su actitud de "panqueque". Cabe recordar que la legisladora pertenece al Partido Fe, que tras el fallecimiento de su líder Gerónimo 'Momo' Venegas se alejó de la coalición opositora.

La pelea comenzó cuando Waldo Wolff publicó un mensaje en el que criticó a Sánchez Jauregui por decir que era víctima de un "ataque misógino" y la acusó de ser inmoral: "La inmoralidad no tiene género. Usted degrada las instituciones y merece mí repudio full time, mucho más cuando se apropia de un término tan caro a los afectos de tantos como 'crucificar'. Sinvergüenza".

La legisladora santafesina tomó el guante y le respondió al diputado porteño por la misma red social: "Ustedes degradan y engaña a sociedad, hace dos años se tomó una decisión partidaria, no personal. Igualmente nunca estaría en un espacio antiperonista, y menos q esté contra el pueblo trabajador. No tienen nada más que ofrecer que discursos de odio. Usted no sabe ni quién soy Waldo".

Wolff no se quedó callado y le devolvió gentilezas: "Usted no tiene vergüenza. Yo conocí al Momo y se cuanto lo persiguió el Kirchnerismo y lo que pensaba de ellos. Renuncie a la banca y preséntese por el Kirchnerismo. Venga a caminar conmigo por la calle a ver quién engaña a su votante".

"Usted ganó su banca con los votos de JxC, estafó a sus votantes y encima tiene el cinismo de provocarlos y de victimizarse. Si lo que hizo es por necesidad por lo menos tenga un poco de vergüenza", prosiguió.

Acto seguido, Sánchez Jauregui intentó desviar la conversación preguntándole a Wolff su opinión sobre el escándalo de la mesa judicial bonaerense que dejó en el ojo de la tormenta a la exgobernadora María Eugenia Vidal. En cambio, el diputado porteño le contestó: "Quiero exhibirla a usted que se robó una banca y encima da clases de moral. No tiene vergüenza. Los citados se deberán defender en la justicia. Quiere cambiar de tema y su apellido está haciendo historia".