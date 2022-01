La humillante expresión de Javier Milei para referirse a Martín Guzmán

Una vez más el economista liberal Javier Milei salió a la carga contra el ministro Martín Guzmán. En una serie de comentarios en las redes cuestionó la estrategia del funcionario en la negociación con el FMI y pero lo hizo sin mencionar su nombre. Directamente lo llama "el pelele".

"El pelele haciendo de las suyas. ¿Acaso cree que el mundo no sabe que la casta política es una gastadora compulsiva y sin voluntad de pago alguna?", disparó Milei en Twitter. "Es más, si el FMI tratara al país en línea a la casta política, puede que la nefasta institución llegue a ganar algo de reputación", agregó criticando también al FMI.

Para el diputado nacional de La Libertad Avanza es mentira que el FMI esté empujando al país al abismo. "El país se hunde por culpa de su casta política que vive con déficit fiscal a pesar de reventar al país con impuestos. Pero, para el pelele (y la casta) el gasto real no se toca", aseveró Milei y afirmó que el ajuste "debe pagarlo la casta".

Y tampoco debemos aceptar la extorsión de los falsos opositores que dicen que hay que acordar como sea ya que sino dañará al privado.

¿Acaso presionan para que el ajuste caiga en el sector privado y no en la casta?

ERROR miembros de la casta. El ajuste tienen que pagarlo ustedes. — Javier Milei (@JMilei) January 24, 2022

Pero Milei no atacó solamente al kirchnerismo y al ministro de Economía sino también a la oposición y los acusó de defender los mismos privilegios. "Tampoco debemos aceptar la extorsión de los falsos opositores que dicen que hay que acordar como sea ya que sino dañará al privado. ¿Acaso presionan para que el ajuste caiga en el sector privado y no en la casta?" cuestionó.

"Así es que miembros de la casta, tanto del oficialismo como de la oposición, a recortar sus curros y que sean ustedes los que paguen el ajuste y no los que generan riqueza. Y si no lo hacen, entonces que la explosión de la economía se los lleve puesto a ustedes por no dejar de robar", finalizó.