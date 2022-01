La picante frase de Sergio Berni sobre su polémico vuelo en la playa

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a mencionar el polémico episodio del vuelo rasante que realizó en un helicóptero policial hace unos días en las playas de Villa Gesell, y aseguró que "gracias a Dios no pasó nada" y que asume la "responsabilidad de sus acciones".

Por otra parte, Sergio Berni reiteró sus intenciones de competir en las elecciones presidenciales del 2023 porque se viene "preparando hace más de 30 años" para ocupar el máximo cargo político del país. Además, ratificó sus diferencias con el presidente Alberto Fernández y elogió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Es una de las personas que más quiero, que más respeto y que tiene una visión estratégica de país que necesitamos".

En declaraciones al canal TN, Berni justificó la polémica maniobra con el helicóptero policial en la playa: "Veníamos de apagar el fuego en Miramar cuando vimos que había una situación (una supuesta pelea entre jóvenes) que ameritaba que el helicóptero diera vuelta y viera que era lo que pasó. En ese momento estaban volando los aviones con carteles, están los que hacen vela, y hay que volar en diferentes alturas".

"Si hubiera pasado algo, me hubiera sentido extremadamente responsable. Más allá de discutir, no le saco el culo a la jeringa (sic)", remató.

Asimismo, el ministro minimizó el impacto que generaron sus declaraciones posteriores, en las que culpó a los turistas que pusieron sus sombrillas. "Entiendo que en el verano no haya noticias. Me asombra que lo que haya sucedido haya sido noticia por mucho tiempo. Lo que se ve es a un ministro con 42 grados a las dos de la tarde trabajando", expresó irónicamente.

Más allá de su actitud, Berni intentó cerrar la polémica y destacó los operativos de seguridad que se llevan a cabo en diversas localidades costeras: "Lo importante es que por primera vez hay un operativo de seguridad en la costa que es modelo. No va a encontrar un solo turista, más allá de esa triste anécdota, que se queje, o que no tenga una mirada no positiva sobre el operativo".

En otro tramo de la entrevista, Sergio Berni habló sobre sus deseos de ser candidato a presidente en 2023: "Hace 33 años que estoy en el mismo espacio político, militando de la misma forma, con las mismas convicciones, y con coherencia. Puedo resistir el archivo de los últimos 33 años y no va a encontrar una sola incoherencia. No hay mayor cargo para transformar una realidad que la presidencia de la Nación". De todas formas, aclaró que su candidatura dependerá de lo que se decida en el Frente de Todos.