Fernández Sagasti explotó contra Suarez y Cornejo por Portezuelo del Viento

La novela de Portezuelo del Viento suma un nuevo capítulo. La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti salió al cruce de quienes la apuntan como responsable de la caída del proyecto y le tiró la pelota al gobernador Rodolfo Suarez y al senador Alfredo Cornejo. "Más gestión y menos show", disparó en las redes sociales y dejó claro que "Portezuelo debe concretarse".

"Sigo a disposición del gobernador. No cambio de opinión. El problema es que los que cambian son Suarez y Cornejo. Mientras buscan 'planes B', no explican la ausencia de gestión que demora la obra", esgrimió la referente del kirchnerismo en Mendoza.

Además, cargó contra las idas y vueltas que está dando el oficialismo provincial desde donde ya se hablan de otras opciones para usar los 1023 millones de dólares que la nación le tiene que depositar a Mendoza por el perjuicio que le generó la promoción industrial.

Que Portezuelo Sí, que mejor Plan B. Que queremos la obra, pero no terminamos los trámites. En vez de sacarse fotos pidiendo “prontos despachos” el gobernador debería avanzar con la obra, Cornejo podría gritar menos o sincerarse y decir la verdad: que no quiere que se realice. — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) January 19, 2022

"Que Portezuelo Sí, que mejor Plan B. Que queremos la obra, pero no terminamos los trámites. En vez de sacarse fotos pidiendo 'prontos despachos' el gobernador debería avanzar con la obra, Cornejo podría gritar menos o sincerarse y decir la verdad: que no quiere que se realice", denunció Fernández Sagasti. En los últimos días, el intendente de Malargüe Juan Manuel Ojeda había apuntado contra el kirchnerismo por no gestionar en la Casa Rosada el laudo presidencial.

Fernández Sagasti intentó despejar cualquier tipo de dudas y en las redes sociales compartió un hilo en el que fija su postura.

"Cada día Mendoza pierde oportunidades por la demagogia de un gobierno sin estrategia y sin gestión", disparó la líder de La Cámpora y le dejó un mensaje al gobernador y al exgobernador Cornejo de Mendoza.

"Cuando vuelvan de vacaciones, pónganse de acuerdo, terminen los trámites, avancen con la obra y convoquen a todas las fuerzas políticas de Mendoza, que allí estaremos", finalizó.