Los duros calificativos con los que Javier Milei trató a Martín Guzmán

El excéntrico y verborrágico diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, calificó al ministro de Economía, Martín Guzmán, como un “pelele” e “imbécil” y aseguró que el funcionario no es "apto para la función".

En declaraciones radiales, el legislador indicó que el futuro en materia económica de Argentina es incierto y culpó a Guzmán por ello. "Con el pelele que tenemos de ministro de Economía puede pasar cualquier cosa", indicó al ser consultado acerca de un posible acuerdo entre el Gobierno y el FMI.

"No tengo ninguna expectativa porque es un incompetente el ministro. Es un pelele literalmente, no es alguien apto para la función y eso lo deja en claro a cada momento. ¿Cómo hacés la predicción del comportamiento de un imbécil si es un imbécil? Se supone que es el que le tiene que llevar racionalidad a los políticos que son sus jefes", expresó el polémico economista.

Tras estas rimbombantes declaraciones, Milei fue consultado acerca del cuestionado sorteo de su dieta. Acerca del ganador, quien dijo que era kirchnerista, el diputado aseguró no tener ningún problema con el hecho debido a que la elección fue al azar. "Son las reglas ¿Cuál es el problema? Ganó el sorteo y esa plata le sirve, así que fantástico. Yo no tengo por qué hacer un juicio sobre eso", comentó.

En tanto, sobre los cuantiosos cuestionamientos que generó esta acción, el economista admitió que este causó “incomodidad”. "Claramente el impacto que ha tenido les ha dolido mucho, pero hay otra parte que es más complicada. Ahora sabés cuánto gana un diputado ¿Cuál es el problema? Con eso te das cuenta que no pueden sostener el nivel de vida que llevan, lo que los pone en evidencia de que ellos claramente están sucios", subrayó.